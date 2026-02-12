Sin categoría

Carnaval Intercultural Cordillerano en San Martín de Los Andes

Por: Victoria Veloso

Fecha:

San Martín de los Andes se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval Intercultural Cordillerano, cada año reúne comparsas, murgas, caporales, batucadas y agrupaciones artísticas de distintos puntos de la región cordillerana. La celebración comenzará el dia 14 a partir de las 18 hs en El Arenal y el domingo 15 desde las 16 hs en el centro de la ciudad. 

El carnaval se caracteriza por su enfoque intercultural, integrando expresiones artísticas latinoamericanas, tradiciones populares y participación barrial en un formato de carnaval abierto y participativo. 

El desfile principal se desarrollará en distintos sectores estratégicos de la ciudad, incluyendo barrios y espacios céntricos, con el objetivo de descentralizar la propuesta cultural y fomentar la participación comunitaria en todo el territorio urbano. Esta dinámica permite que vecinos, turistas y artistas compartan una experiencia colectiva en el espacio público, fortaleciendo el vínculo entre cultura, identidad local y turismo.

Además de los desfiles, la programación suele incluir intervenciones artísticas, música en vivo, espectáculos de danza y actividades recreativas para todas las edades.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttps://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
39° Cruce a Nado del Lago Lácar en San Martín
Artículo siguiente
Paleontología: hallan nuevos restos de dinosaurios acorazados

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Qué tecnologías lideran la refrigeración industrial en el país

Lacar Digital Lacar Digital -
En un contexto donde la conservación de productos y...

Continúan las actividades de verano del CDI Semillitas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las educadoras y autoridades del Centro de Desarrollo Infantil...

¿Dónde encontrar equipamiento táctico de calidad en Buenos Aires?

Lacar Digital Lacar Digital -
En contextos donde la seguridad, la preparación y la...

Luck Ra hizo vibrar la costa del lago Lácar ante miles de personas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El show gratuito fue organizado por la nueva gestión...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640