Carnaval Intercultural Cordillerano en San Martín de Los Andes

San Martín de los Andes se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval Intercultural Cordillerano, cada año reúne comparsas, murgas, caporales, batucadas y agrupaciones artísticas de distintos puntos de la región cordillerana. La celebración comenzará el dia 14 a partir de las 18 hs en El Arenal y el domingo 15 desde las 16 hs en el centro de la ciudad.

El carnaval se caracteriza por su enfoque intercultural, integrando expresiones artísticas latinoamericanas, tradiciones populares y participación barrial en un formato de carnaval abierto y participativo.

El desfile principal se desarrollará en distintos sectores estratégicos de la ciudad, incluyendo barrios y espacios céntricos, con el objetivo de descentralizar la propuesta cultural y fomentar la participación comunitaria en todo el territorio urbano. Esta dinámica permite que vecinos, turistas y artistas compartan una experiencia colectiva en el espacio público, fortaleciendo el vínculo entre cultura, identidad local y turismo.

Además de los desfiles, la programación suele incluir intervenciones artísticas, música en vivo, espectáculos de danza y actividades recreativas para todas las edades.