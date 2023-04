Carrió: Propuso votar a Juntos Por el Cambio “para que no nos roben el futuro”

>> Elecciones 2023, Política

“Juntos por el Cambio está bien representado en Neuquén, con Pablo que es radical, con Jorge que es del PRO y con Valeria que es de la Coalición Cívica”, disparó Elisa “Lilita” Carrió al abrir una conferencia de prensa en Neuquén capital, donde advirtió que “el MPN es un régimen que vota siempre con el oficialismo de turno en Diputados y Senadores, y eso no es bueno para el país”.

Además advirtió que “realmente tengo miedo de que nos roben el futuro, porque acá en Neuquén se sabe lo que es robar el presente”. Habló de la crisis en Cutral Có y Plaza Huincul, del “vaciamiento” de YPF, calificó de “brutal” entrega de soberanía la instalación de una antena de China en territorio neuquino, decisiones “que contaron con la complicidad del MPN”.

Acompañada por los candidatos locales, Carrió se refirió al partido provincial como “este régimen que vota al Senado y en Diputados según el oficialismo de turno, y eso no es bueno para la Nación, porque votan según conveniencia, sin principios. Dicen que lo hacen porque están a favor de Neuquén. Pero no puede una provincia estar en contra de la República ”. Y acotó: “entonces me parece que sería bueno tener un Gobierno de Juntos por el Cambio en Neuquén”.

Cervi, a su turno, aseguró que “realmente tenemos una provincia con grandes inequidades, grandes diferencias, que tenemos que trabajar para superarlas. Y eso nos planteamos con Jorge al encarar esta candidatura, porque entendemos que gestionando bien los recursos que tenemos, se puede hacer la infraestructura que hace falta para desarrollar Vaca Muerta”. El candidato a Gobernador propuso ver el nuevo reservorio “como una oportunidad”, para transformar la provincia “agregando valor a los hidrocarburos, invirtiendo en infraestructura y fomentando la creación de empleo”.