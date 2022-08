Carriqueo: “Hoy estoy disfrutando desde otro lugar y con otra mirada”

“Me siguen pasando cosas lindas”, dijo Javier Carriqueo, flamante campeón Sudamericano en los 12 kilómetros en el Trail Tierra de Gigantes que se desarrolló la semana pasada en San Juan.

“Estoy gratamente sorprendido por el resultado. Después de haber hecho atletismo tantos años estoy disfrutando quizás desde otro lugar y con otra mirada también”, contó.

“En pista hice casi todo, desde 4×100 en Juegos de la Araucanía hasta la maratón. Creo que me falta vallas nada más. He pasado por la ruta y ahora con la montaña he completado quizás todas las posibilidades que brinda la forma de correr”, destacó.

El atleta sanmartinense siempre encuentra un espacio para reinventarse. “Es una forma de reciclarme a mí mismo. Buscar esas posibilidades cuando se agotan otras. Sabía por ejemplo que hace siete años, cuando ya no podía exprimir más de mí, me pasé a la calle y sucedió lo mismo cuando ya no me no podía explotar más, pase a esto de la montaña”, reflexionó.

“Quizás -agregó- escuchando más al cuerpo de cómo responde hizo de que por ahí pueda seguir teniendo esa continuidad y también el hecho de no cometer excesos cuando era joven ayuda. Muchas veces pasa que se explota físicamente y se busca rendimiento en edades que no son acordes, y todo ese proceso lo he sabido llevar bien. No yo, -sino mis entrenadores- y eso ha hecho de que pueda seguir en actividad aún con la edad que tengo”, explicó.

Carriqueo dio un paso adelante en este desafió ya que este mismo circuito le había costado. “La diferencia estuvo en la práctica. Quizás en la zona no tenemos bajadas y ascensos muy técnicos como si lo tiene San Juan y desde el año pasado hasta acá he ido trabajando eso. Y me falta seguir trabajando sobre todo en los descensos que muchos de los especialistas dicen –y coincido- que las carreras se ganan bajando. De hecho, la mayor ventaja me la sacaron bajando. La puede recortar en el tramo final, pero está en eso de ir entrenando en esas cuestiones que son mi debilidad”, describió.

Con el triunfo consiguió también la clasificación para el Mundial que se desarrollará en noviembre en Tailandia.

“No oculto que me gustaría estar, pero voy a ver cómo se van dando las cosas más que nada por los costos y la situación del país debido a las altas erogaciones. Para esa fecha tengo otros objetivos importantes como el K-42 de villa La Angostura uno de los eventos más importantes y voy a estar en algunas de las dos distancias en los 15 o en los 42 kilómetros”, afirmó.

Sobre este nuevo logro continental destacó “el año que viene van a ser treinta años corriendo y este es mi tercer título sudamericano, casi uno por década, lo cual no es fácil. Así que estoy feliz y disfrutando el momento que me toca”, concluyó.