Carta Abierta por el femicidio de Norma Beatriz Morales y Luz de los Milagros Prieto

Otra vez el dolor, otra vez la desesperación de comprobar que no alcanzan las leyes, ni las políticas públicas.

Otra vez tengo la certeza de que por más trabajo que se haga desde el Estado hay algo en lo que estamos fallando. No alcanza la Ley Micaela, ni el registro de violentos, ni las luchas, ni la justicia comprometida que pena con rigor a los femicidas. No alcanzan las marchas, los cupos, los requisitos para ejercer cargos públicos, no, no, no no, nada alcanza, nada pareciera llegar a alcanzar.

Hay una estructura enraizada, enquistada que no terminamos de arrancar como sociedad. No importa todo lo que se impone, se pena y se castiga una vez ocurrido el desenlace fatal.

Importa aquello que no se está haciendo antes de que ocurra. Importa, porque eso que no se pudo prever, está matando mujeres y hoy en Neuquén no estamos todas, porque faltan las asesinadas.

Creo firmemente que la clave es educar desde la temprana edad en las escuelas e incorporar la perspectiva de género. Incorporar más historia de las relaciones humanas, de los patrones de conducta que históricamente se permitieron (permitimos), integrar más acerca del nacimiento de las sociedades, de la división social del trabajo, del rol de la mujer a través de la historia, muchas veces silenciada, de los cambios de paradigma. Y sobre todo tener conciencia de las consecuencias de nuestras acciones… detectar a tiempo, educar desde el inicio, que no sea opción capacitarse, que sea parte de la currícula. Aumentar las horas de ESI (que eso se subsana en parte, con la implementación del Nuevo Diseño Curricular en el Nivel Medio), pero debemos hacerlo en todos los niveles abordando directamente la violencia de género. Así crecerán niños y niñas conscientes del valor del otro, de la igualdad en derechos, así podremos tener un cambio generacional, así podrá detectarse alguna conducta peligrosa, en aquellas familias donde la violencia continúa enquistada.

No sirve después, no se repara una vida, hay que hacerlo antes, hay que hacerlo a tiempo.

Que no haya un «otra vez», que no ocurra nunca más. No más…