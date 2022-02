Carta al Lector: «quisiera varios responsables en fila renunciando a sus cargos, a sus privilegios y sillones en los que están atornillados»

>> Carta al Lector

Tras un accidente en la puerta de uno de los aviones de Aerolíneas Argentinas, donde una escalera habría golpeado la puerta del avión, el aeropuerto quedó sin poder operar, lo que significa que los vuelos programados a nuestro destino no podrán salir ni llegar. Gustavo Fernández Capiet, realizó un descargo a través de Carta al lector, indicando lo grave de la situación.

Tras el incidente en el aeropuerto Chapelco, Gustavo Fernández Capiet, realizó un descargo a través de una carta al lector, refiriéndose al hecho que deja a toda la ciudad aislada del transporte aéreo:

Otra vez entro al face y leo que me pregunta que estoy pensando?. Pienso en los inútiles que nos administran, particularmente el aeropuerto, los mismo que se nos cagaron de risa cuando empezamos a reclamar, los mismos que a regañadientes arreglaron la posición 2 después que destaparamos la olla. Los mismos q no hicieron nada cuando reclamamos el arreglo de la posición 1 y la 3, no solo funcionarios también pienso en los no funcionarios que fueron funcionales a estos, en fin… se los dijimos desde la Asociación Hotelera Gastronómica, no una vez muchas veces, para quien quiera tenemos documentación disponible, grabaciones de un montón de notas, también en prensa escrita. Hoy un hecho fortuito hizo que pase lo q venimos diciendo hace más de un año.

Por un hecho fortuito el avión de Aerolíneas (que nos tiene demasiada paciencia) no pudo salir, y pese a la voluntad de mandar otro avión para sacar sus pasajeros no pudo. Porque? Por los inútiles buenos para nada que se nos rieron todo el año. Gracias a ellos hoy hubo q hacer malabares con 170 pasajeros, q a esta hora ni se sabe si se podrán ir mañana. Tampoco se sabe qué pasará con los que viajaban mañana a San Martín, ni los que debían salir mañana, con el efecto inmediato de incumplimientos en cadena, por ejemplo de reservas que no se pueden cumplir y hay que derivar porque tampoco se puede dejar en la calle a los que no se pudieron ir y mañana otro día problemático si el vuelo no puede operar.Todo porque? Aunque sea reiterativo por los inútiles que nos administran. Ojala tengan el castigo que se merecen.

Solo deseo que salten algunos fusibles, los de todos los que se nos cagaron de risa. Los que nos acusaron de «operar». Los que no se ocuparon tener preparado el destino. Los que hace una semana se dieron cuenta que el aeropuerto creció y no es así, creció el movimiento de pasajeros, el aeropuerto es chico hace muchos años, tan chico como el cerebro de estos inútiles.

No quisiera seguir, quisiera varios responsables en fila renunciando a sus cargos, a sus privilegios y sillones en los que están atornillados. INÚTILES , sepan que los que ponemos la cara con los pasajeros somos nosotros pero los responsables son ustedes.

Prefiero no seguir…. estoy indignado, pero más estoy avergonzado. A todos los pasajeros (y aunque sirva de poco y nada) vayan mis disculpas.

Gustavo Fernández Capiet