Carta de Lectores: «Cuando lo deportivo va de la mano del espacio»

A nuestra redacción llegó una carta de lectores manifestando la preocupación por la falta de espacios que tiene el ámbito deportivo de la ciudad de San Martín de los Andes, haciendo foco especialmente en el Gimnasio Chacra 2 «Javier Carriqueo» el cual, según indica el escrito, tiene grandes goteras y desperfectos que complican su uso durante gran parte del año.

CUANDO LO DEPOTIVO VA DE LA MANO DEL ESPACIO.

NO TENEMOS LUGAR FISICO, porque estamos acostumbrados a hacer parches ante las contingencias, porque usamos espacios deportivos para otras cuestiones ajenas al deporte. Nos encontramos con respuestas a nivel provincia que no se iba a hacer nada porque el espacio estaba en funcionamiento, siendo que funciona gracias al empuje de los profes de las escuelas deportivas. Otra de las respuestas escuchadas fue, …” a pero ese gimnasio lo empezó FERNANDEZ”. NO TENEMOS LUGAR FISICO, porque inauguraron un gimnasio solo para la foto siendo que no estaba terminado con la “promesa” de que en lo inmediato estaría operativo, que las obras que quedaban iban a hacerse en el periodo estival, pero no, solo quedaron en promesas. Las respuestas para justificar fueron que quien llevo a cabo el trabajo de la “calefacción” no era la persona que CAMUZZI autorizaba, otros 8 meses tirados a la basura, luego la persona designada tarda, tarda y tarda. ¿Y quiénes son los perjudicados? Principalmente los niños, nuestras escuelas munipales, la de handball, la de básquet (que por conocimiento propio es totalmente improvisada, y que creo que va a seguir solo por el empuje de sus profes), la de vóley; y luego las demás actividades que se concentran en nuestro “prestigioso” gimnasio Javier Carriqueo cito en chacra 2.

NO TENEMOS LUGAR FISICO, porque el gimnasio no tiene calefacción, porque además tiene goteras, porque el techo también fue hecho de manera deficiente, y cuando preguntas no hay responsables, o se echan la culpa de un lado a otro.

También es real que dentro de los “parches” que se van haciendo alguna voluntad hay de intercambiar horarios con otras actividades en los acotados espacios que tiene el municipio, pero porque tenemos que llegar a este punto siendo que pasaron muchos años para terminar la obra como corresponde. Un gimnasio con la capacidad enorme para realizar eventos deportivos de relevancia no posee las condiciones que esgrima hacia el afuera, el “RUCA CHE DEL INTERIOR” es como lo nombraron, quienes conocen el RUCA CHE saben que es el estadio más importante que tiene la provincia en la ciudad de Neuquén, pero nos siguen engañando con palabras “bonitas”.

Cansado de las promesas, cansado de los parches, cansado de esperar algo que tendría que haber estado hecho hace mucho tiempo me siento en la necesidad de visibilizar donde estamos parados, no hay compromiso POLITICO concreto, al menos no es lo que demuestran. El pueblo los eligió para llevar adelante las riendas de nuestra ciudad y entendemos que son muchas las cosas que hay por solucionar, pero en lo personal el deporte sobretodo en edad infantil y adolecente es más que importante, me animo a decir que va de la mano de la educación, porque en el deporte se aprende disciplina, orden, valores y muchas cosas más de las que estamos perdiendo como sociedad.

Señores POLITICOS, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido, porque después es tarde para los chicos. Nosotros somos grandes y la pasión nos va a seguir uniendo, pero perdemos el tiempo de los chicos.

No se trata de dar nombres, ni de tirar “bombas”, se trata de que todos sepan que está pasando y quienes son responsables hagan las cosas más rápido, y dejemos de escondernos en los llamados “tiempos políticos”.

Como integrante del equipo del único equipo de vóley masculino de mayores de San Martin de los Andes, con dolor, enojo, desilusión y desgano, quiero intentar visibilizar la problemática por la cual estamos pasando como deportistas, pero también como ciudadano nacido y criado en esta hermosa ciudad.

Hace 3 años nacimos por amor al deporte que practicamos, con diferencias de edad desde el más chico al más grande, hicimos un gran grupo humano.

Con ayuda de actores del deporte de San Martin conseguimos un espacio para entrenar, nos prestaron una red y unas pelotas para poder empezar, luego con ayuda de la comunidad con la venta rifas, empandas y demás fuimos comprando nuestros propios materiales. Nadie nos regaló, ni nos regala nada. Tenemos un convenio y hoy por hoy pagamos por el uso del espacio que utilizamos.

Paso el tiempo y el equipo demostró de que estaba hecho, y sobre todo con unión que genera el deporte, llegamos a las instancias más altas de la mayoría de los eventos en los que competimos.

Nos encontró la pandemia, como a todos, y nos mantuvo unidos a través de las charlas y los videos que nos compartimos, siempre intentando sumar.

Volvimos a la competencia con todas las ganas y con toda la garra, pero nos encontramos con el gran inconveniente que me trae a esta reflexión… NO TENEMOS LUGAR FISICO PARA ENTRENAR. ¿Y porque no tenemos este lugar? Por la burocracia que nos gobierna en todos los ámbitos. Tenemos un convenio con el municipio para el uso del espacio tan solo 2 veces por semana, tenemos en nuestra cantera a la escuela municipal de vóley, y son estos niños y jóvenes que nos siguen e incluso sueñan con poder ser parte de este equipo. Basta de miedos al momento de intentar decir las cosas como son, para que no nos tomen de punto, creemos que es hora de que todos sepan lo que está pasando, porque como dijo justamente un POLITICO como fue el Sr. Mujica …” LO UNICO QUE NO SE RECUPERA ES EL TIEMPO”…

Atte. # 6

Martin Mele 36692821

Juanma Bascuñan: 30853981

Nelson Moreno 28356657

Franco Fortunato 36.981.080

García Ernesto Santiago 30401726