Carta de Lectores: «Cuando una escuelita Rural deja ver todas las falencias del sistema educativo»

>> Educación

«Vivimos en Villa Lago Meliquina, un pueblito de montaña, a 40 Km de San Martin de los Andes, con

no más de 350 habitantes, y una escuela».

«Una escuela; la n°117; que no tiene más de 50 alumnos, que van desde los 3 a los 12 años.

Una escuela, con un edificio nuevo, un edificio que este junio cumplirá 11 años.

Una escuela, sin maestro. La historia es la misma de todos los años, inician las clases y no hay

maestros. Los directores rotan como en una calesita, ¿será que la escuela de Meliquina es un

escalón para jubilarse mejor, o para pedir traslado a otra escuela que les guste más? Si no me falla

la memoria la Directora que más duro en el cargo, estuvo 2 años (1 de ellos en pandemia).

¿Pero No hay maestros que tomen el cargo? ¿Acaso los maestros no quieren trabajar?

Las excusas son muchas, el camino, el clima, la distancia, la respuesta es solo una. Es sistema

educativo permite todas estas falencias.

El sistema educativo permite que haya nombrada una maestra titular hace más de 3 años, que

vive en Neuquén capital, a 400 km de la escuela, que nunca se presentó a su cargo, lo licencio al

día siguiente de tomarlo.

El sistema permite que una maestra tome el cargo y lo renuncie sin siquiera venir a conocer la

escuela, o sus chicos. El sistema permite que una maestra haya tomado el cargo el dia lunes 12 de

marzo, se haya presentado y al irse ese mismo día, renuncie; porque “creía que la escuela tenia

jornada extendida”, y no lo tiene. Jornada extendida, que el año pasado fue una promesa para

este inicio del ciclo lectivo, y que aún no se implementó, habiéndose implementado en otras

escuelas rurales de la zona.

El sistema permite que, por ejemplo, una Auxiliar de servicio de la escuela, que tiene su cargo aun

desde antes de que la escuela tuviera el edificio actual, todos los años, licencie su puesto de

trabajo, y a fin de año, previo a las vacaciones lo retome, para no dejar de cobrar su salario

durante el receso educativo. Mientras que, durante todo el año, se paga su sueldo y el de su

suplente; que después de trabajar todo el año; no cobra vacaciones, porque la auxiliar titular del

cargo retoma su puesto de trabajo 1 semana antes del receso. Un sistema que permite que esta

situación particular se repita año tras año. Me pregunto, ¿no se audita?

Un sistema que otorga cargos por puntos, por lo que en el listado para cubrir los puestos hay

docentes de cualquier lado de la provincia, pero los niños tienen que ir a la escuela pública más

cercana a su domicilio; un sistema que otorga puntos por cursos y proyectos presentados por los

docentes, pero puntos que no son restados, cuando lo contado anteriormente sucede.

Un sistema que permitió que hoy la dirección de la escuela este a cargo de una docente con

domicilio en Plottier, a 400 km de la misma, y que, al no otorgarle vivienda, hoy no tiene vivienda

estable para ella y su familia.

Y yo me pregunto, ¿Cuántos de Uds, aceptaron un puesto de trabajo para licenciarlo antes de

empezar?, ¿Cuántos renunciaron el primer día de trabajo? Yo personalmente Nunca hice ninguna

de las 2, y creo que la mayoría de los que están leyendo esta carta tampoco.

Y todo esto sucede en una escuela que solo tiene3 auxiliares, 3 maestros de grado (incluida la

directora) y 2 en nivel inicial. Potenciémoslo a escuelas con más de 150 alumnos, potenciémoslo a

toda la provincia de Neuquén, potenciémoslo al país. ¿Cuántos maestros están hoy cobrando su

sueldo mientras están en su casa?

Hoy en Villa Meliquina los chicos tienen clases día por medio, cuando tienen…

Hoy en la escuela 117, no se respeta la Ley 26061 de los derechos del niño que dice que:

“Todo niño tiene derecho a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su

derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde vive”

Y todo esto sucede porque el sistema permite que los adultos hagan uso y abuso de sus propios

derechos.

Una Mama de Villa Meliquina