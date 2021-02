Carta de Lectores: «Lo hicieron otra vez»

>> Locales

«En un abrir y cerrar de ojos dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo y salimos corriendo a ayudar» dijo el vecino Marcelo Salgado. «Ayer se pudo ver como nuestros héroes sin capa trabajaron en lo que mejor saben hacer, pero también noté que mas allá de su capacitación y experiencia, aún hoy siguen sin insumos, sus camiones con muchos años encima no funcionan del todo bien, o no alcanza y con lo que tienen hacen magia» dijo en una carta de lectores.

«4 de Febrero del 2021, Aniversario de San Martín de los Andes, mientras se sucedían festejos escuetos y discursos pomposos que hicieron enojar a muchos, en horas de la tarde un incendio provocado por ciertos pubertos, que espero le estén pateando el trasero en estos momentos por producir tremendo susto, vi como nuestros héroes sin capa comenzaron a trabajar en lo que mejor saben hacer, hablo de los bomberos, pero también noté mas allá de su capacitación y toda la experiencia que tienen, siguen cortos de insumos porque mas allá de que están preparados como nadie en la región, vi también como sus camiones, ya algunos con años, no funcionan ciertas cosas. Por eso hay que seguir colaborando con Bomberos porque con lo que tienen hacen cosas increíbles».









































«Quiero destacar algo que vi ayer, no solamente fueron los bomberos los que estuvieron en el fragor de la batalla, sino que también cada uno de los habitantes del pueblo que comúnmente hacen las veces de observadores, ayer se pusieron los guantes, el casco, la campera, las botas, el pantalón, se cargaron la manguera al hombro y ayudaron a su manera para que esto no pase a mayores. Vi muchos vecinos que siempre te imaginas que si pasa una catástrofe se quedarán parados sin hacer nada, vi como corrieron a cargar baldes con agua, hicieron filas, se prestaron a recibir ordenes entre nervios, miedo y demás se pusieron a la par de los bomberos y dejaron de lado diferencias con otros vecinos. Actuaron en post del pueblo y trataron de dar una mano, creo que si no hubiese pasado los bomberos y todos los que trabajaron ayer contra el fuego no hubiesen podido solos. Ayer todos se pusieron la 10 y empujaron juntos para que esto no sea una tragedia» expresó en sus líneas.

«Acá estamos, somos unidos y sabemos que en los momentos difíciles podemos hacer de todo, ayer todos fuimos bomberos, ayer todos corrimos con baldes, picotas, palas, se vaciaron matafuegos, filas de gente haciendo pasamanos de agua para ayudar. Ayer quedó demostrado que nos unimos ante una catástrofe pero no alcanza con eso, necesitamos que nos cuiden, planifiquen y aclaren qué hacer y cómo en una situación de este tipo».

«Gracias y feliz aniversario».