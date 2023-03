Carta de lectores:

>> Locales

Nuevos usos del suelo en zona Costanera, vecinos y vecinas se expresan respecto a la audiencia pública llevada adelante el pasado 27 de febrero en el Concejo Deliberante.

mundo»expresaron.

El día 27 de febrero se llevó a cabo, en el Concejo Deliberante, una Audiencia Pública, para tratar la

modificación de la Ordenanza 2210/96. La propuesta, según reza el proyecto del Ejecutivo,

permitiría nuevos usos del suelo en zona Costanera, entre los cuales se introducen los de FERIA

GASTRONÓMICA Y PATIOS DE COMIDA.

La convocatoria a dicha Audiencia no fue debidamente publicitada en medios masivos, como

hubiera sido de esperarse. Solamente se publicó en la página del Concejo, a la cual no accede todo el

mundo. No obstante esto, muchos vecinos se presentaron, preocupados por el motivo de la reunión.

Quizá por esa falta de promoción, no esperaban que vaya mucha gente, por lo cual no se preparó la

exposición prometida, en cuanto a la presentación del proyecto con medios audiovisuales.

Los “medios audiovisuales” consistieron en la proyección de 1 (una) diapositiva que mostraba, en

distintos colores, los sectores de la zona, información a la que cualquiera de los presentes podía

acceder solamente entrando en internet.

Tampoco tuvo difusión posterior el resultado de la Audiencia. Solamente una mención en el medio

“Realidad Sanmartinense” donde, en una versión plagada de ambigüedades, se pretende mitigar lo

expuesto por los vecinos que concurrieron.



Se dice, en el mencionado medio, que la convocatoria a la Audiencia se realizó a partir de “reclamos

de los vecinos”.

No son solamente “reclamos”. Se trata de un gran número de denuncias presentadas contra dos

emprendimientos a cielo abierto (Jabalí y Parador Slonjah) que, desde su instalación, trastocaron la

vida de muchos vecinos, denuncias hechas ante el mismo Concejo Deliberante, Secretaría de

Cultura, Policía de la Provincia, Defensoría del Pueblo, Juzgado de Faltas. Decir vagamente que se

trata de sólo “reclamos” es minimizar la realidad de los hechos.

Por lo tanto, la convocatoria a la Audiencia no se hizo a partir del reclamo de los vecinos. Se llevó a

cabo “A PESAR” de aproximadamente 40 (sí, cuarenta) denuncias presentadas cuando, en realidad,

el tema a tratar no tendría, ni siquiera, que haber sido objeto de discusión.

Se informó, también, en el medio mencionado que “participaron vecinos que se opusieron a la

iniciativa y también quienes, con una postura favorable, buscan promover espacios de servicios

turísticos”

Absolutamente TODOS los presentes se manifestaron en contra del proyecto, menos DOS personas.

Quiénes? … LOS DUEÑOS DE LOS DOS EMPRENDIMIENTOS A CIELO ABIERTO EN CUESTIÓN, quienes

fueron a defender sus intereses personales y no precisamente el bien común.

Nadie se opone a la oferta de servicios gastronómicos en la Costanera. Pero NO cualquier cosa.

Pretendemos estructuras edilicias que se atengan a las exigencias de las directrices dadas para una

zona que es PAISAJE PROTEGIDO, con la inversión necesaria que se exige a cualquiera que quiera

construir allí, con parámetros de construcción que hagan posible la convivencia con vecinos quienes,

mayoritariamente, desde hace décadas habitan alrededor. Se los acusó, en la Audiencia, de buscar

privilegios, cuando, en realidad, los que se exigen, son derechos . Derecho a una vida sana, libre de

invasión sonora a altos decibeles, libre de humo y olores, libre de la basura que, diariamente, se

desparrama por patios y calles, consistente en docenas de sorbetes de plástico, vasos, cucharitas,

bandejas, botellas, latas de bebidas, etc, que, por otra parte, los vecinos se preocuparon en juntar y

presentar en la Audiencia como uno de los ejemplos del desatino del proyecto.

La experiencia habla por sí sola. Nadie se opondría si la expectativa fuera la instalación de

restaurantes o bares tradicionales, como los que ya hay en la zona y con los cuales se ha convivido

durante años sin consecuencias.

El problema es que, en la mente de todos, se presentan dos o tres terrenos baldíos en nuestra

Costanera, y junto a esos terrenos, uno se imagina a dos o tres personajes ( y posibles asociados)

con ambas manos entrelazadas, haciendo girar los pulgares como signo de impaciencia, esperando

que salga esta modificación de la 2210/96, que les permita acceder a un negocio redondo: Tomar un

terreno baldío, y con una mínima inversión inicial, tener un emprendimiento funcionando frente al

Lacar.

Y los vecinos se agrupan y se oponen porque hay un refrán que dice: “El que se quema con leche,

cuando ve una vaca llora”

Y los vecinos vislumbramos en el horizonte, dos o tres enormes vacas, marchando de frente hacia

nosotros, al trotecito, y alguien con poder detrás, arreándolas con la intención de dejarlas

pastoreando en nuestra Costanera.

Los vecinos se expresaron en la Audiencia. Es hora de que los Honorables Concejales demuestren a

quiénes representan.

Melina Janczuk. 28.162.103 María José Fabro. 14.718.163

Sonia Mantilla Castro. 18.687.713 María Luisa Roa. 17.482.773

Adrian Bembunan. 36.116.614 Josefina García. 33.222.483

Andrea Verónica Bendersky . 22. 970.040 María Poggi. 10.261.213

Miguel García. 7.820.385