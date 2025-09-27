Cultura y espectáculos

Cartelera de Cine del Centro Cultural Cotesma

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Centro Cultural Cotesma presentó su nueva programación de películas para todos los gustos. La cartelera incluye opciones familiares, animación japonesa y propuestas nacionales del Espacio INCAA.

  • Mascotas al rescate
    Jueves a miércoles · 16:15 hs
    En castellano. Animación de 99 minutos, apta para todo público (ATP).
  • La casa de muñecas de Gabby
    Jueves a miércoles · 18:10 hs
    En castellano. Animación de 85 minutos, ATP.
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
    Jueves a sábado · 21:45 hs en castellano
    Domingo a miércoles · 21:45 hs subtitulada
    Animación japonesa de 155 minutos. Clasificación SAM-13.
  • La mujer de la fila
    Jueves a domingo · 19:50 hs
    Thriller argentino en castellano. 101 minutos. SAM-13.
  • Siempre vuelven
    Martes y miércoles · 19:50 hs
    Drama argentino en castellano. 91 minutos. SAM-16.

El lunes la sala permanecerá cerrada. Las proyecciones se realizan en la sala del Centro Cultural Cotesma, San Martín de los Andes.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Tatán Colombo, segundo en el Sanddance Cabra’s Trail Lloret

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cineclub Hollywood: función especial a beneficio de Bomberos Voluntarios

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El miércoles 24 a las 20.30 el Cineclub Hollywood...

El Cineclub “Hollywood” celebra los 40 años de El Jinete Pálido

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Hoy a las 20.30 horas, el Cineclub Hollywood presentará...

La sala Lidaura Chapitel cumplió 20 años

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de las actividades por los 20 años...

Cine en el Centro Cultural Cotesma: cartelera del 11 al 17 de septiembre

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma presentó su programación de cine...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina