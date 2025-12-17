Cartelera de cine en el Centro Cultural Cotesma: del 18 al 24 de diciembre

El Centro Cultural Cotesma dio a conocer su cartelera de cine vigente desde hoy jueves 18 hasta el miércoles 24 de diciembre, con propuestas para distintos públicos y formatos, incluyendo estrenos comerciales y cine nacional del Espacio INCAA.

La programación incluye “Avatar: Fuego y Ceniza” en dos formatos. La versión 3D se proyectará de jueves a martes a las 16:15 horas, en castellano, mientras que la versión 2D tendrá funciones jueves, sábado y domingo a las 21:30 horas subtitulada, y una función especial el martes 23/12 a las 21:30 horas en castellano. La película tiene una duración de 195 minutos, pertenece al género ciencia ficción y está calificada SAM 13.

En el marco del Espacio INCAA, se presentará la comedia “Un cabo suelto”, con funciones jueves y sábado a las 19:45 horas, en castellano, con una duración de 90 minutos y calificación ATP C-L. También se proyectará el drama “Desbarrancada”, los domingos y martes a las 19:45 horas, en castellano, con una duración de 90 minutos y calificación SAM 16.

El miércoles 24 de diciembre el cine permanecerá cerrado.