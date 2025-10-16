Cartelera de cine: Semana del 16 al 22 de octubre

El Centro Cultural Cotesma anunció la cartelera de películas que se proyectarán del jueves 16 al miércoles 22 de octubre, con tres propuestas para distintos públicos. Las funciones se realizarán en las salas habituales y los lunes permanecerán cerradas.
“Ne Zha 2: El renacer del alma”
Jueves a sábado – 17:15 hs.
Idioma: Castellano
Duración: 143 minutos
Género: Animación | Clasificación: ATP
“Tron: Ares”
Jueves a miércoles – 22:00 hs
Subtitulada: de jueves a domingo
Castellano: martes y miércoles
Duración: 119 minutos
Género: Ciencia ficción | Clasificación: SAM 13
Espacio I.N.C.A.A: “Belén”
Jueves a sábado – 20:00 hs
Idioma: Castellano
Duración: 105 minutos
Género: Drama | Clasificación: SAM 13
El cine permanecerá cerrado los lunes.