Cartelera del Cine Centro Cultural Cotesma: del 4 al 10 de septiembre

El Centro Cultural Cotesma presentó su cartelera de cine para la semana del jueves 4 al miércoles 10 de septiembre, con una variada programación que combina terror, drama y cine de montaña.

La propuesta principal es “El Conjuro 4: Últimos Ritos” (2D), que se proyectará todos los días a las 17:30 horas, excepto el lunes. Además, el martes 9 y miércoles 10 habrá funciones extras a las 21:45. Como novedad, el domingo 7 a las 21:45 se realizará una proyección especial subtitulada. La película tiene una duración de 135 minutos, clasificación SAM 13, y pertenece al género terror.

También llega a la pantalla “BANFF”, el reconocido Festival de Cine de Montaña, con funciones en 2D los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 a las 20:00 horas.

Por su parte, el Espacio I.N.C.A.A. ofrecerá el drama “Hijas del Maíz” (87 minutos, SAM 13, en castellano), que se proyectará el domingo 7, martes 9 y miércoles 10 a las 20:10 horas.

El Centro Cultural Cotesma abre sus puertas a partir de las 16:00 horas, permaneciendo cerrado los lunes. Para más información se puede visitar www.ccc.cotesma.com.ar o comunicarse al teléfono 02972-428399.