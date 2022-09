Casino Magic online se convierte en la plataforma de juego virtual mas completa del país

>> Actualidad

La diversión en Casino Magic Online no para de crecer. La propuesta de la plataforma cuenta con la mayor oferta de juegos de azar para todos los clientes. Proveedores de prestigio internacional, cartera con una increíble variedad de juegos de slot y juegos de casino, mesas de juego tradicional en vivo, bingos, Apuestas Deportivas y su última incorporación, el Poker online. Son los servicios más destacados que ofrece este gran complejo de entretenimientos en su plataforma virtual y que año a año se ha esmerado en brindar una mayor amplitud de posibilidades en el mundo de las apuestas, lo que actualmente lo convierte en uno de los sitios mejor preparados a nivel nacional.

También fue uno de los primeros casinos virtuales en sumarse a la regularización de Juego online en el país con dominio .bet.ar, implementado para diferenciarse de los casinos clandestinos y sitios de apuestas ilegales, un dominio que solo es otorgado a operadores de juego online validados y autorizados por los organismos reguladores. Casino Magic Online se encuentra regulado y autorizado por el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) y desde sus inicios, acompañado de su Ente Regulador, trabaja arduamente para desalentar el juego ilegal, promoviendo con distintas campañas la diversión en sitios web oficiales donde se garantiza la seguridad y legalidad de los mismos.

Entre las empresas que abastecen la oferta de entretenimiento, se puede mencionar a Global Games (ex Microgaming), Zitro, Kambi, la nacional Vibra Gaming y Evolution. Éste último se acaba de sumar y promete una nueva forma de jugar por su programación basada en tecnología RNG, que permite mayor aleatoriedad durante el proceso de juego y más chances para los y las jugadoras.

Desde principios del mes de Septiembre, El CAP ONLINE (Circuito Argentino de Poker) ya tiene su base en Neuquén, con expectativas que se logre una red nacional de participantes de alto nivel. Desde el sitio la opción está disponible 24 horas y tiene varias formas de juego, compitiendo con otras personas en simultáneo. Mesas Cash (Texas Hold’em y Omaha), Sit & Go, y próximamente grandes torneos y clasificatorios online donde el jugador podrá obtener su inscripción para participar en torneos de poker físicos en el Casino.

Son las modalidades que ofrece la plataforma actualmente para que nadie se quede con las ganas.

Por otro lado, entre sus servicios de mesa en vivo, cabe mencionar los juegos de paño tradicional con pagadores en vivo de todo el mundo para ruleta, black jack y punto y banca. En este aspecto hacemos un apartado para hacer una distinción a la ruleta personalizada de Casino Magic, desarrollada en conjunto con Vibra Gaming para hacer más familiar el juego. Si bien no se trata de una mesa en vivo, la experiencia es similar.

Uno de los aspectos más novedosos de la web es la posibilidad de apuestas deportivas. Pioneros al momento de su lanzamiento hace más de un año, Casino Magic tiene la posibilidad de vivir la pasión a través de apuestas de los eventos deportivos más importantes del mundo, donde se pueden hacer apuestas simples (una única apuesta sobre un resultado) o combinadas (varios tipos de apuestas, profundizar el juego en todas las variables que puede ofrecer cada disciplina).

Desde hace varios años el formato virtual del casino neuquino se ha empeñado en mejorar la experiencia del usuario. No solamente se concentró en ampliar las posibilidades de juego, sino también en sostener la seguridad en las transacciones y regulaciones de su sistema de forma confiable. Actualmente ofrece transacciones de manera inmediata y segura desde cuentas bancarias, tarjetas de débito y billeteras electrónicas.

En busca de nuevos horizontes, desde el casino se participa en la convención anual ICE London, evento de juegos B2B que reúne a los sectores internacionales de juegos en línea y fuera de línea en Inglaterra. En la edición de este año se pudieron sentar las bases de lo que actualmente es el Poker Online y la alianza con EVOLUTION.

Casino Magic, continúa invirtiendo en nuevas tecnologías, ampliando su equipo de trabajo y dedicándose exclusivamente a optimizar su plataforma de juegos online. Por cumplir 6 años de trayectoria, actualmente es uno de los casinos online más consolidados, de mayor experiencia con una variada y completa oferta de entretenimiento.