Caso Azul: La fiscalía señaló que tiene pruebas de que el transfemicidio se produjo en la casa allanada en el barrio Belgrano

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Se recogieron muestras que exponen que el transfemicidio se cometió allí, al igual que el uso del rodado del detenido para el descarte», detalló el fiscal Agustín García.

«Tenemos pruebas muy contundentes contra el hombre que esta detenido. Contamos con cámaras de seguridad y además encontramos el escenario donde se produjo el crimen» explicaron desde la Fiscalía.

Consultado por una conexión entre víctima y victimario, indicó: «No tenemos indicios de que Azul y este hombre se conocieran o tuvieran una relación previa».

Además, el fiscal García comentó que «por el momento no hay líneas de investigación que indiquen que otra persona formó parte del crimen» de Azul Semeñenko.

En cuanto a la formulación de cargos, remarcó: «Se había solicitado fecha para hoy a las 11 horas, pero un abogado defensor fue convocado y pidió una prórroga de la audiencia para tomar conocimiento de la causa. Debemos aguardar por el fallo del juez para avanzar con la formulación cuanto antes»

Por último, García manifestó que «la persona sigue detenida» y que desde la fiscalía de Neuquén «pediremos la prisión preventiva para este hombre».

Marcela Barrientos
Imputan por enriquecimiento ilícito y fraude al Estado a la ex vicegobernadora

