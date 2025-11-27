Actualidad

Catritre: Parques recuerda que esta prohibido estacionar en el acceso a la playa

Por: Lacar Digital

Fecha:

La Zona Sur del Parque Nacional Lanín solicita la colaboración de la comunidad y de quienes visiten el Área Catritre para no estacionar vehículos sobre el camino de acceso.

Este tramo constituye una vía de evacuación y circulación prioritaria para los equipos de emergencia: brigadas ICE, ambulancias y Bomberos Voluntarios, quienes deben contar con el paso liberado ante cualquier emergencia.

El estacionamiento habilitado se encuentra disponible en el ingreso al área, en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40.

Asimismo, se recomienda no ingresar a la zona de uso diurno de Catritre con vehículos pequeños que remolquen casillas rodantes, ya que pueden generar obstrucciones y dificultades de maniobra.

