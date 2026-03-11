Cultura y espectáculosRegionales

Caviahue celebra la 36° Fiesta Provincial del Piñón

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El tradicional encuentro se realizará el 14 y 15 de marzo con actividades camperas, música en vivo y propuestas culturales que rinden homenaje al fruto del pehuén.

Caviahue se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Piñón, que este año celebrará su 36° edición el 14 y el 15 de marzo. El evento rinde homenaje al fruto del pehuén, árbol milenario y ancestral que forma parte de la identidad cultural y natural de la cordillera neuquina.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación que combina tradiciones camperas, espectáculos musicales y propuestas culturales. Entre las actividades destacadas se encuentran el desfile de montados, el acto protocolar y diversas destrezas criollas como vuelta al palo, carrera de tambores, ordeñe de vacas ariscas, carrera de la novia y montas especiales con jinetes destacados.

El sábado 14 las actividades comenzarán por la mañana con la concentración y desfile de montados hacia el predio de la fiesta, seguido por el acto oficial y distintas competencias camperas a lo largo de la tarde. Por la noche, desde las 23, se realizará una gran bailanta campera con la presentación de La Campereada, Los Camperitos Chamameceros, Grupo Amanecer, El Campero y su Conjunto y Proyecto Chamameceros.

La jornada del domingo 15 continuará con nuevas pruebas tradicionales, entre ellas el pial puerta afuera, el desafío en clina y el desafío en basto y encimera, competencias que reunirán a jinetes y participantes de distintos puntos de la región y que otorgarán importantes premios.

Además de las destrezas criollas, el evento contará con la presencia de payadores, relatores y músicos que acompañarán cada una de las actividades, aportando el clima festivo característico de las celebraciones populares del norte neuquino.

La Fiesta Provincial del Piñón se consolida como uno de los encuentros tradicionales de la región, donde la comunidad celebra sus raíces, la cultura rural y la relación histórica con el pehuén, símbolo natural de la cordillera y de las comunidades que habitan este territorio.

