Cayó un vehículo al lago Filo Hua Hum

>> Policiales

Ayer por la tarde por razones que aún no se conocen, un vehículo cayó al lago Filo Hua Hum, en el sector conocido como «la Angostura» pasando el camping. Se supo que no hubo personas desaparecidas aunque del vehículo no se pudo tener precisión de su ubicación porque se hundió en el lago.

El hecho se registró pasando el camping del Filo Hua Hum en una subida que se denomina «la Angostura». Se pudo saber que bomberos de Meliquina asistieron al lugar para socorrer a uno de los ocupantes del vehículo que tenía una fractura. Además se indicó que se esta evaluando volver al sector para bucear el lugar intentando ubicar el vehículo aunque explicaron que es un sector muy profundo del lago.

Desde Policía del Neuquén se indicó que no hubo aviso de dicho siniestro por lo que no tuvieron intervención.

Con las primeras horas de luz de esta mañana se intentará dar con el vehículo perdido en el lago Filo Hua Hum.

Foto Ilustrativa.