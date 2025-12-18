Celebrar sin ruido: Neuquén refuerza la prevención del uso de pirotecnia prohibida

Mediante la Ley Provincial N° 3371, el Gobierno neuquino refuerza acciones de concientización, prevención y control para proteger a las personas, los animales y el ambiente, promoviendo celebraciones responsables y sin pirotecnia sonora.



El Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa desarrollando políticas públicas orientadas a prevenir y evitar el uso de pirotecnia prohibida, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 3371, que busca garantizar el derecho de la comunidad a vivir en un entorno seguro, saludable y respetuoso.

Desde la subsecretaría de Discapacidad, se impulsan acciones de concientización y prevención que ponen el foco en los múltiples riesgos que genera el uso de pirotecnia sonora. Estas prácticas pueden provocar lesiones físicas, daños auditivos y situaciones de estrés extremo, afectando especialmente a personas con sensibilidad auditiva, como personas con discapacidad, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas mayores, niñas y niños.

Además, la pirotecnia sonora puede desencadenar ataques de pánico, ansiedad y un profundo malestar general, vulnerando derechos fundamentales vinculados a la salud y la convivencia social. El impacto negativo también alcanza al ambiente y a los animales, ya que produce contaminación, genera residuos peligrosos y provoca miedo, sufrimiento y desorientación tanto en animales domésticos como silvestres, con consecuencias que pueden derivar en accidentes o pérdidas.

En este contexto, el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano convoca a la ciudadanía a respetar la normativa vigente y a optar por formas de celebración responsables, inclusivas y libres de pirotecnia sonora, priorizando el cuidado colectivo, el bienestar comunitario y la protección del ambiente.

Ante situaciones de incumplimiento, las denuncias pueden realizarse a través de las líneas 147 y 103, herramientas fundamentales para fortalecer las acciones de control y garantizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el territorio provincial.