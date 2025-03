Cerro Chapelco: la licitación se publicará en los próximos días e incluye el traspaso de los empleados

El ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, confirmó que en los próximos días se publicará el pliego de licitación para la concesión del Cerro Chapelco, con la garantía de traspaso de los empleados a la nueva administración.

En diálogo con FM de la Montaña, el funcionario explicó que el proceso administrativo está en su fase final y que el decreto de convocatoria será firmado en breve. También destacó que cualquier empresa con experiencia en el rubro, solvencia económica y compromiso podrá presentarse, incluyendo al actual concesionario.



El ministro señaló que el contrato actual, firmado en 1987, no se adapta a la realidad actual, ya que en ese entonces no se contemplaban temas ambientales, no existía la organización de las comunidades mapuches y la infraestructura turística era mucho más reducida.

El nuevo pliego contempla la expansión de la zona esquiable en Miralejos, pero no incluye nuevos desarrollos inmobiliarios debido a la falta de espacio disponible en el cerro.

Hasta el momento, seis grupos empresarios han mostrado interés en la concesión. Son empresas argentinas, algunas con capitales extranjeros.

Uno de los puntos clave del pliego es la continuidad laboral de los 500 empleados que trabajan en Chapelco, asegurando la transferencia de los puestos al nuevo concesionario.

Finalmente, el ministro resaltó que es necesario ofrecer alternativas turísticas más allá del esquí, ya que actualmente el número de pernoctes duplica la cantidad de días de esquí registrados.

