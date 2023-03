Cervi anunció que reducirá cargos políticos y “ñoquis” si llega a la gobernación

>> Elecciones 2023, Política

“El gobierno provincial está atrapado en una visión cortoplacista”, disparó Pablo Cervi, candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio, quien aseguró que una de las consecuencias de ese enfoque en la administración “es que tenemos capas geológicas de gente que no trabaja y cobra un sueldo, que están de ñoquis”.

Consideró que es necesario “reducir las plantas políticas, la cantidad de estructuras que se han generado en estos 62 años de MPN, y revisar la cantidad de organismos y de ministerios, que muchas veces se superponen entre ellos”.

Agregó, en declaraciones a LU5, que “la mayoría de los gobernantes piensan que el pueblo está el servicio de ellos, pero es al revés: uno llega un cargo público para estar al servicio de quienes nos votaron”.

En este punto, explicó que “generalmente ponen al Estado al servicio de la política y del partido para poder ganar las elecciones, y entonces reparten subsidios en vez de generar desarrollo económico. Y cada elección siguen haciendo crecer la cantidad de subsidios, siguen generando estamentos y organismos en el Estado; y todo eso en detrimento del sector privado”.

Cervi se lamentó porque a su criterio, los gobernantes provinciales “están viendo que agarran por temor a que otro se lo lleve”, y por eso aseguró que “en estas elecciones nos toca a nosotros enfrentar a tres modelos distintos de populismo, el del Frente de Todos, y las dos versiones del MPN”.

NOS FUNDIMOS

En otro tramo de la entrevista, destacó que “con Jorge Taylor (candidato a Vicegobernador), venimos de la actividad privada y uno en la actividad privada lo que necesita es ser eficiente porque si no se funde”. En cambio “el Estado por ahí tiene la alternativa endeudarse, de emitir dinero o bonos, y así de seguir gastando de más, pero en lo privado, si vos no hacés las cosas bien, te fundirse. Por eso creo que, con esa experiencia, la podemos trasladar para gobernar mejor, partiendo de la base que los distintos sectores de la sociedad tienen que aportar un poco al bien común por encima de los intereses sectoriales. Por eso estoy seguro que, en la medida que no haya mezquindades, se puede se puede salir adelante”.