Chapelco avanza con un importante plan de modernización de su infraestructura

El centro de esquí Chapelco avanza con un importante plan de obras impulsado por el concesionario Transportes Don Otto, con el objetivo de modernizar su infraestructura y llegar en óptimas condiciones a la temporada invernal 2026.

Las tareas incluyen la renovación total de la telecabina principal, mejoras en servicios estratégicos y la construcción de nuevos espacios comerciales y de estacionamiento.





Foto: Nico Exploring para Lacar Digital

Nueva telecabina de mayor capacidad

Ya se concretó el desarme de la antigua telecabina de seis plazas y comenzaron los trabajos para la instalación de un nuevo sistema con cabinas para diez pasajeros. La obra contempla la ejecución de bases y estaciones, además de un nuevo garage de dos plantas de 1.400 metros cuadrados.

La nueva telecabina contará con 62 cabinas, permitirá transportar hasta 2.960 personas por hora, alcanzará una velocidad de seis metros por segundo y recorrerá 1.700 metros sostenidos por diez torres. El plazo estimado de obra es de seis meses.

Refacción de espacios y nuevos servicios

Los antiguos garages de los sectores 1200 y 1600 serán refuncionalizados para dar lugar a nuevos locales comerciales y espacios de servicio. En tanto, en cota 1200 se construirá un nuevo rental con diseño, mobiliario y equipamiento completamente renovados.

Nuevo estacionamiento para 800 vehículos

El proyecto incluye la ejecución de un nuevo estacionamiento con capacidad para 800 vehículos, que contará con pavimentación, iluminación, reducción de la pendiente actual, sistema de drenaje subterráneo y una cámara filtradora de hidrocarburos, mejorando la seguridad y el orden vehicular.

Desde la administración del cerro destacaron que el objetivo es completar las obras con una planificación ajustada, recursos técnicos y humanos suficientes y una gestión integral de riesgos, de cara a la temporada invernal 2026.