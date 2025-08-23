Chapelco celebra la Fiesta del Montañés 2025

Hoy sábado 23 de agosto a las 17 horas, Chapelco Ski Resort invita a disfrutar de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Montañés, que este año se llevará a cabo en Plataforma 1600.

Los medios de elevación extenderán su horario de funcionamiento y el ascenso para peatones será libre por telecabina a partir de las 17 (sin equipos ni elementos de deslizamiento).

En la pista 63 se desarrollarán exhibiciones de la Escuela de Esquí, Snowboard y Adaptado, la Patrulla de Chapelco, clubes locales, prestadores de servicios e instituciones. La jornada culminará con la esperada Bajada de Luces y Antorchas, abierta a todo el público con equipos, y el tradicional encendido del fogón del Día del Montañés.

La celebración contará con la participación de la fanfarria del Regimiento de Infantería de Montaña 26, y se servirá de manera gratuita chocolate caliente y el característico vino caliente montañés en cota 1600. El descenso será exclusivamente por telecabina.