Chapelco celebra la Fiesta del Montañés 2025

Por: Victoria Veloso

Hoy sábado 23 de agosto a las 17 horas, Chapelco Ski Resort invita a disfrutar de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Montañés, que este año se llevará a cabo en Plataforma 1600.

Los medios de elevación extenderán su horario de funcionamiento y el ascenso para peatones será libre por telecabina a partir de las 17 (sin equipos ni elementos de deslizamiento).

En la pista 63 se desarrollarán exhibiciones de la Escuela de Esquí, Snowboard y Adaptado, la Patrulla de Chapelco, clubes locales, prestadores de servicios e instituciones. La jornada culminará con la esperada Bajada de Luces y Antorchas, abierta a todo el público con equipos, y el tradicional encendido del fogón del Día del Montañés.

La celebración contará con la participación de la fanfarria del Regimiento de Infantería de Montaña 26, y se servirá de manera gratuita chocolate caliente y el característico vino caliente montañés en cota 1600. El descenso será exclusivamente por telecabina.

Declaran de Interés Municipal la histórica transmisión del Tetratlón de Chapelco
Prisión preventiva para los cuatro acusados por intento de homicidio con ensañamiento

