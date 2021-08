Chile descarta la apertura de la frontera terrestre con Argentina en septiembre

>> Locales, Regionales, Turismo

Las autoridades sanitarias del país vecino descartaron que las fronteras con Argentina vayan a abrirse y, aseguraron que la decisión fue tomada unilateralmente por Argentina y que no están en condiciones de anunciar fechas tentativas.

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris aseveró que no hubo ninguna comunicación entre ambos países por este tema y que no barajan fechas tentativas para esto. «No hemos estudiado ningún anuncio de este tipo. Esta decisión de Argentina es unilateral. Todavía no hemos tenido conversaciones oficiales con este país», afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.

La aclaración se dio luego de que la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, haya anunciado que la fecha seleccionada para la apertura de fronteras con el país trasandino y Uruguay sería el 6 de septiembre.

En Neuquén como en Río Negro, hay expectativas por la reapertura de las fronteras terrestres para la actividad turística ya que actualmente los pasos -Cardenal Samoré y Pino Hachado- sólo están habilitados para el transporte de carga.

Por otro lado, Paris especificó que, en el caso de que algún turista argentino o un residente chileno que esté en la Argentina quiera volver a su país de origen, deberá consultar todas las condiciones sanitarias dispuestas y cumplirlas estrictamente, solo así podrá efectuarse la repatriación.

Cabe destacar que, Chile cerró sus fronteras para los turistas en el mes de abril del 2021, cuando los contagios diarios de coronavirus se multiplicaban y la denominada segunda ola saturó el sistema sanitario. Por este motivo, el gobierno tomó la decisión de blindar la entrada al país a todo tipo de personas que no fuera residente, excepto en casos de emergencia.