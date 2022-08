Chile flexibiliza medidas para el ingreso al país desde el 1 de septiembre

Las medidas regirán a partir del 1 de septiembre. Entre otras cosas, las autoridades chilenas anunciaron el fin de la exigencia de homologación de vacunas.

El gobierno de Chile flexibilizó las medidas de ingreso al país para turistas extranjeros. Entre otras cosas, anunciaron el fin de la exigencia de homologación de vacunas. De esta forma, se podrá ingresar al territorio trasandino presentando el certificado de vacunación y el DNI.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud y Economía chileno difundieron las nuevas especificaciones, las cuáles regirán a partir del 1 de septiembre:

DECLARACIÓN DE COVID-19

Los viajeros no tendrán que completar la declaración C19, puesto que contamos con la información necesaria para trazabilidad de viajeros desde el control fronterizo.

COMPROBANTE DE VACUNACIÓN Y DNI

Para el viaje interno, el viajero no residente podrá mostrar su comprobantes de vacunación y documento de identidad como Pase de Movilidad, o una PCR negativa de las últimas 48 horas, considerando que de igual modo debe cumplir los otros requisitos.

Asimismo, para ingresar a Chile, la persona no residente (mayor de 18 años) debe mostrar un comprobante de vacunación emitido en el país donde se vacunó.

INGRESO A HOTELES Y RESTAURANTES

Esto es para los tres niveles de alerta del Plan Fronteras Protegidas. Por ejemplo, un turista podrá entrar a un hotel o restaurante mostrando el comprobante de vacunación de su país y su documento de identidad.

¿EN QUÉ CASOS SE PIDE PCR?

Si el viajero no cuenta con el esquema de vacuna de su país, deberá presentar un resultado negativo en un test PCR de máximo 48 horas desde la salida, para poder ingresar a Chile.HOMOLOGACIÓN DE VACUNAS

El comprobante de vacunación obtenido en el país de origen (junto al documento de identidad) es considerado equivalente al Pase de Movilidad. No es necesario que la persona no residente haga el trámite de homologación de vacunas.Por último, los menores de 18 años no tienen ningún requisito para el ingreso.