Chile: Funcionarios presentaron proyecto del nuevo paso Samoré

En la instancia se presentó el proyecto a las autoridades argentinas y chilenas y se analizaron los avances y los hitos destacados de la futura construcción.

En una reunión binacional coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó a autoridades y representantes de Chile y Argentina el estado de avance de los proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la infraestructura y operación de los complejos Cardenal Antonio Samoré de la Región de Los Lagos y el Complejo Fronterizos Pichachén de la Región del Biobío.

En la ocasión, expuso la inspectora Fiscal del proyecto de construcción del CF Pichachén, Carolina Mellado y el jefe de Proyectos de la Dirección Regional de Arquitectura de Los Lagos, Francisco Contreras, quienes mostraron los principales avances y analizaron los hitos destacados de ambos proyectos.

Para el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Eduardo Núñez, esta instancia es necesaria para que todos los actores participantes en los proyectos de inversión conozcan en detalle las características de las futuras construcciones y las descripciones geográficas donde estarán emplazados.

“Es de suma importancia que todos estemos alineados y familiarizados con todas las etapas de estos proyectos. Agradezco la disposición de las autoridades argentinas de estar presentes y participativas con muchas ganas de conocer todo el esfuerzo que hemos realizado como país de modernizar nuestra infraestructura fronteriza”, comentó.

En la oportunidad, participaron de la reunión el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, autoridades argentinas del Ministerio del Interior, Seguridad y Relaciones Exteriores, representantes de los servicios contralores de frontera, entre otros servicios.