Choque en cadena sobre la Ruta 40, a la altura de la Escuela 86

>> Locales, Policiales

Ocurrió esta tarde sobre la Ruta 40 a la altura del kilometro 2219. El siniestro involucró a 4 vehículos. Las personas heridas se movilizaban en un Peugeot Partner y fueron trasladadas al hospital de manera preventiva.

Foto: Nati Gonzales

En la tarde de este martes se produjo un nuevo accidente vial sobre la Ruta Nacional 40, en sector del semáforo de la escuela 86, que involucró a cuatro vehículos y dejó tres heridos con lesiones leves.

Un Fiat Uno conducido por un hombre de 28 años frenó de manera imprevista por lo que fue embestido por el vehículo que venía detrás, un Peugeot Partener, conducido por una mujer de 36 años que se encontraba a bordo con dos menores. Posteriormente, un tercer vehículo, un Renault R19, el cual era manejado por un hombre de 71 años, impactó al segundo, y finalmente, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 46 años chocó al Renault 79.

«En cuanto a los protagonistas; el primero de ellos se habría bajado de su vehículo particular, brindo sus datos, como así la femenina, que iba acompañada con sus dos hijos los cuales de forma preventiva fueron derivados al nosocomio local para su correcto examen médico, en el hospital no se certifican lesiones algunas, y en cuanto al tercer protagonista y cuarto se le labro acta contravencionales por no guardar distancia de frenado, no requiere asistencia médica», explicó el Comisario Inspector Castillo en diálogo con Lacar Digital.

«Se le realizó prueba de alcotest a todo los choferes, las cuales arrojaron resultado negativo, como así poseían la documentación sin novedad, en cuanto a los daños de los rodado; fueron solo materiales. se realizan las diligencias en el lugar», agregó.