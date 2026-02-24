Choque fatal en la Ruta 60 camino al paso internacional Mamuil Malal

El choque frontal entre una camioneta y una grúa ocurrió en el sector Estancia Mamuil Malal. La víctima tenía 70 años y residía en Pucón, donde desarrollaba su actividad laboral.



Un grave accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en la ruta 60, a la altura de la estancia Mamuil Malal, dejó como saldo la muerte de una mujer de 70 años. Con el correr de las horas se confirmó su identidad: se trataba de Silvia Passini, oriunda de Buenos Aires y radicada en Pucón.

El siniestro se produjo tras un choque frontal entre una camioneta y una grúa. Según explicó Domingo Zúñiga, segundo jefe de Bomberos de Junín de los Andes, la camioneta “se cruza de carril y se va de frente contra la grúa”. Las causas del hecho aún son materia de investigación y se aguardan los informes periciales para determinar si se trató de un desperfecto mecánico o una falla humana.

De acuerdo a la información conocida durante la tarde, Silvia Passini tenía 70 años y vivía en Pucón, donde desarrollaba su actividad en el rubro inmobiliario desde hace más de 20 años, según se consigna en su página pública.

Al momento del accidente viajaba acompañada por cuatro personas: el conductor de la camioneta, Maximiliano Franco Espinelli, de 47 años; Andrea Belén Ralde Flores, de 25 años; Franco Espinelli, de 27 años; y un niño de 8 años.

Por su parte, el conductor de la grúa fue identificado como Pablo Javier Muñoz, de 36 años, quien no sufrió heridas de gravedad y colaboró en la asistencia a los ocupantes que quedaron atrapados dentro del vehículo.

Tras el impacto, cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Junín de los Andes. Dos de ellas ingresaron en código rojo, es decir, con riesgo de vida y con fracturas y heridas de gravedad. Las otras dos fueron derivadas en código amarillo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios con tres móviles, además de efectivos de Gendarmería y personal policial de Tránsito, que realizaron las tareas de rescate y ordenamiento vehicular.

Producto del choque, se dispuso el corte momentáneo de la ruta 60 en el sector estancia Mamuil Malal, mientras avanzaban las pericias. El paso internacional permaneció con actividad normal. Hasta horas de la tarde no se había confirmado oficialmente la liberación total del tránsito.