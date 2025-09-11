Cultura y espectáculos

Cine en el Centro Cultural Cotesma: cartelera del 11 al 17 de septiembre

Por: Victoria Veloso

El Centro Cultural Cotesma presentó su programación de cine para la semana del jueves 11 al miércoles 17 de septiembre. Durante el fin de semana se realizarán las proyecciones abiertas al público en el marco de la 10ª edición del Festival Internacional de Cine de San Martín de los Andes “Cine a la Vista”.

A partir del martes 16, la cartelera incluye el estreno de “El Conjuro 4: Últimos Ritos” en formato 2D, con funciones a las 17:30 horas en castellano y a las 21:45 horas en versión subtitulada (martes) y en castellano (miércoles). La película de terror tiene una duración de 135 minutos y es apta para mayores de 13 años.

Además, en el Espacio INCAA se proyectará el documental argentino “Suerte de Pinos” (89 minutos, SAM 13), con funciones el martes 16 y miércoles 17 a las 20:00 horas.

El cine abre sus puertas a partir de las 16:00 horas, permaneciendo cerrado los lunes. Más información está disponible en el sitio web www.ccc.cotesma.com.ar o al teléfono 02972-428399.

