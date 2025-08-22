Cultura y espectáculos

Cine inclusivo en Junín de los Andes por el Mes de las Infancias

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Junín de los Andes celebra el Mes de las Infancias con una propuesta cultural accesible e inclusiva: el próximo domingo 24 de agosto, se llevarán a cabo dos funciones de cine nacional en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.
Organizado por la Secretaría de las Culturas en conjunto con la Subsecretaría de Juventud, el evento forma parte de una agenda de actividades destinadas a niñas, niños, jóvenes y familias, con el objetivo de acercar el arte y la cultura a toda la comunidad.
A las 16 horas, se presentará una función distendida, una experiencia adaptada especialmente para personas con discapacidades sensoriales y para quienes prefieren entornos más relajados. Es la primera vez que Junín de los Andes ofrece este tipo de proyección, lo que marca un paso importante hacia una cultura más accesible.
Esta modalidad propone luces encendidas, sonido moderado, libertad de movimiento dentro de la sala y un ambiente tolerante y respetuoso. También se contará con personal capacitado y espacios de regulación sensorial.
La película elegida para esta función es “El Gigante Egoísta” (ATP, 72 minutos), una animación nacional sobre un gigante que altera el equilibrio ecológico al enamorarse de la primavera.
Luego, a las 18 horas, se proyectará “Bruno Motoneta” (Mayores de 13 años, 80 minutos), una divertida y delirante aventura juvenil que mezcla ciencia ficción, humor y cultura urbana.
Estas funciones son posibles gracias al trabajo conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén, el Ente Cinematográfico del Neuquén (ENCINE) y el INCAA, con el fin de promover el cine nacional y garantizar el derecho al acceso cultural de todas las personas.

