Cultura y espectáculos

Cineclub Clásico proyecta «Los Compañeros»

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El próximo martes 2 de septiembre, a las 21 horas, se proyectará en el Espacio Trama la película italiana Los Compañeros, dirigida por Mario Monicelli y protagonizada por Marcello Mastroianni, Annie Girardot y Renato Salvatori. La función forma parte del ciclo “El inolvidable cine clásico”, programado y presentado por Guillermo Ianniello, y será a beneficio de la Asociación Amigos del Museo “Primeros Pobladores”.

El film, considerado una obra maestra del cine social europeo, narra la explotación de los obreros en una fábrica textil de Turín durante el siglo XIX y el surgimiento de los primeros movimientos sindicales. Bajo el lema “el poder permanece, la lucha continúa”, Monicelli ofrece una profunda reflexión sobre el hambre, la pobreza, la corrupción y la resistencia obrera.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Neuquén y un invierno que se sostuvo a pesar de la escasez de nieve
Artículo siguiente
Extienden las promociones en las hosterías del Alto Neuquén

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

San Martín de los Andes vivió otra gran Fiesta Nacional del Montañés

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con gran concurrencia de vecinas, vecinos y turistas, se...

Música y canto en Espacio Trama este domingo

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Este domingo 31 de agosto, Espacio Trama será escenario...

Sesiones de Montaña y Del Sur Unificación presentan “YUNTA”

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Desde su creación en 2022, Sesiones de Montaña se...

Chapelco celebra la Fiesta del Montañés 2025

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Hoy sábado 23 de agosto a las 17 horas,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina