Cultura y espectáculos

Cineclub Hollywood: función especial a beneficio de Bomberos Voluntarios

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El miércoles 24 a las 20.30 el Cineclub Hollywood presenta la proyección de “Tarde de Perros” (Dog Day Afternoon) en la sala Amankay de Cotesma a las 20.30 horas, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino, John Cazale y Penelope Allen.
La película, que este año celebra 50 años de su estreno, es considerada una de las obras más potentes de Lumet: un thriller urbano filmado con bajo presupuesto que demuestra el poder de un gran guion y actuaciones memorables. Pacino ofrece aquí una de sus interpretaciones más emblemáticas, en una historia que cuestiona el rol de los medios y el poder de la televisión.

La función será a beneficio de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, una oportunidad para disfrutar de un clásico del cine y colaborar con la institución local.
Entradas disponibles en la boletería del Cineclub el mismo día de la función.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Allanamiento exitoso: robaban electrodomésticos, herramientas y materiales de construcción
Artículo siguiente
Rosaura Escudero destacó en los XXV Juegos Mundiales

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El Cineclub “Hollywood” celebra los 40 años de El Jinete Pálido

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Hoy a las 20.30 horas, el Cineclub Hollywood presentará...

La sala Lidaura Chapitel cumplió 20 años

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de las actividades por los 20 años...

Cine en el Centro Cultural Cotesma: cartelera del 11 al 17 de septiembre

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma presentó su programación de cine...

San Martín de los Andes celebra la décima edición de «Cine a la Vista!»

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Comienza la décima edición del Festival Internacional de Cine...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina