Cineclub Hollywood: función especial a beneficio de Bomberos Voluntarios

El miércoles 24 a las 20.30 el Cineclub Hollywood presenta la proyección de “Tarde de Perros” (Dog Day Afternoon) en la sala Amankay de Cotesma a las 20.30 horas, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino, John Cazale y Penelope Allen.

La película, que este año celebra 50 años de su estreno, es considerada una de las obras más potentes de Lumet: un thriller urbano filmado con bajo presupuesto que demuestra el poder de un gran guion y actuaciones memorables. Pacino ofrece aquí una de sus interpretaciones más emblemáticas, en una historia que cuestiona el rol de los medios y el poder de la televisión.

La función será a beneficio de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, una oportunidad para disfrutar de un clásico del cine y colaborar con la institución local.

Entradas disponibles en la boletería del Cineclub el mismo día de la función.