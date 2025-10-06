Cineclub: “Sola en la Oscuridad”, un clásico inolvidable con Audrey Hepburn

El próximo miércoles 8 de octubre a las 20.30 hs, se proyectará en la Sala Amankay de Cotesma la película “Sola en la Oscuridad”, dirigida por Terence Young y protagonizada por Audrey Hepburn, junto a Richard Crenna, Alan Arkin y Mel Ferrer.

La función será un homenaje a la trayectoria de Hepburn, una de las figuras más emblemáticas del cine, recordada por sus actuaciones en títulos icónicos como La Princesa que Quería Vivir, Muñequita de Lujo, Mi Bella Dama, Charada y Sabrina.

El film, considerado una obra maestra del suspenso, destaca por su guion ingenioso, su tensión constante y un desenlace memorable. La actuación de Hepburn en este thriller psicológico es recordada como una de las más brillantes de su carrera, en una historia que mantiene al público en vilo de principio a fin.