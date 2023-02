Circulación vehícular: por qué la situación recrudece en cada temporada

>> Locales

Autos estacionados en doble fila con y sin conductor, vehiculos en contramano o estacionados en lugares prohibidos. Por qué se genera tanto caos en en San Martín de los Andes temporada tras temporada. Dialogamos con Federico Riquelme, Director del COTT San Martín de los Andes quien nos explicó las diferentes situaciones que se dan en torno a la circulación principalmente en época de temporada alta.

Uno de los mayores problemas que vemos en épocas de temporadas en nuestra ciudad, son el caos vehícular que se vive a cada hora en todas las calles, sobre todo del área céntrica. Muchos de los reclamos que se reflejan en las redes sociales, son realizadas por los vecinos locales, pero quienes cometen las infracciones, son sólo los turistas?.

En diálogo con Federico Riquelme, a cargo del área del COTT municipal, indicó que el desorden que se ve en temporada, tiene muchos factores que evitan que seamos una ciudad con tránsito organizado » uno de los mayores problemas que tenemos son la falta de personal por la que atravesamos hoy desde esta área, contamos con 6 ordenadores de tránsito y se rotan recorriendo la ciudad. No alcanza, ya que en una ciudad como la nuestra, que abarca hasta Lolog, desde el COTT, no logramos cubrir todo, sin contar que muchas veces somos asistentes de entes que necesitan asistencia, despeje y organización de ciertas áreas como a veces pasa con EPEN cuando realiza trabajos, o enviamos al personal para que colabore en accidentes u otras actividades que se den, donde se necesite la asistencia de ordenadores de tránsito. Asistencia que estaría demás si cada uno de los conductores respetará la zona de trabajos u accidentes» y agregó » en cuanto a las faltas que se cometen en la calle, no sólo son los turistas, son también los locales que no sólo cometen la falta sino que muchas veces se tornan agresivos con el personal, y es ese vecino que después de multarlo, te lo cruzas en la calle» indicó Riquelme.

¿El COTT puede realizar multas?

La respuestas es sí, el COOT está habilitado para realizar la multa correspondiente a cada caso o a cada infracción de tránsito, entonces, por qué es tan difícil mantener la organización vehícular en nuestra ciudad?. Hay varios factores que influyen al momento de responder, pero una de las más relevantes que indicó Riquelme es «nosotros salimos a recorrer y realizamos las multas que corresponden, no discriminados a los locales o al turista, quien comete una infracción es multado y para ello no necesitamos que la persona se encuentre presente. El gran problema es que no contamos con el sistema nacional, donde se cargan todas las infracciones de tránsito, esto provoca que quien tenga una multa, al momento de realizar la renovación de su carnet de conducir, no pueda hacerlo ya que el mismo sistema lo delataría en caso de poseer alguna multa impaga, esto entre otras cosas como la complicación que se da al querer vender el vehículo, etc. En cuanto a los extranjeros, nos ha pasado de escuchar a los mismos turistas decirnos que le hagamos la multa total, el del hotel le adelantó que si los multaba no pasaba nada. Claramente esto nos juega en contra ya que si alentamos al de afuera de que acá se puede hacer todo sin consecuencias, lógicamente lo van a hacer. En síntesis, a lo que apunto es que tampoco tenemos un sistema con el que se pueda trabajar en conjunto con los pasos fronterizos, de existir ayudaría muchísimo a que el turista extranjero se cuide y respete nuestras normas de tránsito, ya que al querer salir del país no lo podría hacer sin pagar la multa correspondiente. Desde hace mucho tiempo estoy trabajando y siguiendo los pasos para que estos sistemas podamos tenerlo en nuestra ciudad, pero es todo paso a paso. En cuanto al sistema de pasos fronterizos me han dicho que de implementarse, se debería hacer en todos los pasos fronterizos del territorio nacional, por ende es mucho más difícil que se implemente algo así en lo inmediato» expresó Riquelme.

«Solicité al Concejo Deliberante que no aprueben más terrazas gastronómicas»

Si bien el caudal de vehículos que llega en temporada, sumado al parque automotor de nuestra ciudad es elevado, la falta de estacionamiento no sólo se debe al aluvión de vehículos que nos sobrepasa, sino también a otros factores «uno de los grandes problemas que tenemos son la falta de espacios para estacionar. Uno de los motivos son las terrazas gastronómicas que cumplió un rol determinado en pandemia, hoy se reglamentaron y se cobra un canon por su uso. Pero hay algunas cuadras que tienen terrazas en ambas manos y esto ocupa al menos 20 metros por terraza, a eso súmale en la misma cuadra los estacionamientos para discapacidad o entradas de garage o en algunos casos los espacios para pasajeros de hoteles y con ello la prohibición por ordenanza de estacionar en la puerta de algunos hoteles. Por este motivo, y para evitar que contemos con menos espacios para estacionar es que solicité al Deliberante que pongan un freno a la aprobación de nuevas terrazas gastronómicas. Al menos hasta que avance el estacionamiento medido, que creo, traerá un poco más de alivio a la congestión vehícular y al estacionamiento. Lo que tenemos que fomentar es que la gente deje el auto y use el servicio público de pasajeros cuando se implemente el estacionamiento medido».

La Policía y el COTT recorren las calles pero el personal no es suficiente

El trabajo del COTT se complementa con el trabajo que realiza la Policía provincial, ambas instituciones tienen la facultad de recorrer las calles y realizar las multas correspondientes para garantizar el ordenamiento vehicular. Muchas veces ninguna de las dos instituciones tienen el personal necesario para cubrir todo San Martín de los Andes «sin bien trabajamos en horario cortado, la policía también recorre y ordena el tránsito, muchas veces ellos tampoco cuentan con el personal necesario ya que si por ejemplo hay un accidente, ellos deben ir a asistir a ese accidente entonces la ciudad se queda sin personal que recorra. Nosotros trabajamos en dos horarios y nos vamos rotando como podemos con el personal que tenemos, muchos de mis compañeros incluso con vacaciones pendientes desde hace mucho y trabajando con estrés y una sobrecarga que genera que nuestra área tenga personal que pida traslados a otras áreas, pero es un tema que ya planteamos y esperamos solucionar lo más pronto posible» indicó Riquelme.

Por último Federico hizo mención al enojo local «de hacer multas en baja y al que vive en la ciudad», no se trata de eso, al menos nosotros no discriminamos quien si quien no, el que comete una infracción y se encontró con la multa es porque incumplió alguna regla de tránsito, quizás la gente no sepa que en algún momento esta área contaba con al menos 16 ordenadores, que bien o mal lograba cubrir mayor terreno, hoy entre licencias, y demás sólo contamos con 6 personas en nuestra área, personas de las cuales, algunos realizan trabajo de oficina, registros de conducir etc, lo que acorta bastante el trabajo que hacemos en la calle». finalizó a este diario.