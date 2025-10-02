Locales

Clausura preventiva del acceso al agua en una franja estrecha en la playa del Centro

Por: Marcela Barrientos

El Municipio de San Martín de los Andes informa a la comunidad, que se activó una maniobra de bypass en la Planta de Tratamiento de Efluentes Nº 1(PTE1), ubicada sobre el lago Lacar.

Esta medida se tomó de manera urgente para realizar la reparación de una rotura crítica en una cañería principal del sistema.

La rotura fue informada horas antes por el Gerente de Saneamiento de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Ltda. 

Según lo comunicado telefónicamente por la Cooperativa al Organismo de Control Municipal, las tareas de reparación y montaje de una válvula fueron concluidas por la noche, procediendo al cierre del bypass a las 22:00hs. 

Durante el día de ayer, el Organismo de Control Municipal realizó inspecciones a fin de fiscalizar las tareas realizadas por la Concesionaria. Asimismo, este miércoles realizó monitoreos de calidad de agua de la playa en el sector de la descarga del Aº Pocahullo, cuyos resultados se darán a conocer apenas estén disponibles.

El intendente Carlos Saloniti, autoridades y personal técnico del Organismo de Control y de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento y las áreas del Municipio que intervienen en este tipo de contingencias, se encuentran en comunicación permanente. 

La activación del bypass es una medida técnica estandarizada que permite desviar temporalmente el flujo para aislar el sector dañado y poder ejecutar los trabajos de reparación de manera segura y eficiente. 

Dada la naturaleza de la emergencia, personal de Protección Civil procedió a la clausura preventiva inmediata de la playa. Esta medida se toma para proteger la salud pública ante cualquier posible afectación en la calidad del agua de uso recreativo durante las maniobras. 

Se solicita a la población y turistas respetar la señalización y evitar el acceso a la zona clausurada hasta nuevo aviso. Se trata de un sector muy estrecho junto a la desembocadura del arroyo.

