Clínica Chapelco realizó por primera vez una operación pediátrica en San Martín de los Andes

>> Locales, Salud

El paciente de 1 año y 8 meses fue intervenido de una anquiloglosia lingual, lo que no le permitía amamantarse con facilidad. El paciente tuvo una intervención ambulatoria y se encuentra en perfecto estado de salud.

Por primera vez en la historia de San Martín de los Andes, se llevó a cabo una cirugía ambulatoria en Clínica Chapelco, de un paciente pediátrico. El paciente, es el primer niño en la historia de San Martín de los Andes en ser intervenido en la localidad

Dadas las capacidades que posee salud pública en nuestra ciudad, todos los pacientes pediátricos son enviados a Neuquen Capital, para realizar tratamientos complejos o cirugías.

Por este motivo, desde Clínica Chapelco, festejan este gran logro, evitándole a la familia del paciente, un traslado y gastos innecesarios al ser intervenido en nuestra ciudad.

El pequeño paciente padecía Frenectomi lingual, es decir, la lengua estaba «pegada» al piso de la boca» lo que a futuro le impediría tener una dicción correcta y fluida y le costaba amamantarse correctamente. Quienes llevaron a cabo esta cirugía fueron los doctores Luciano Cavalieri Otorrinolaringólogo y el Dr. Coda Diego junto al anestesiólogo Dr. Jose Monge.

En diálogo con Lacar Digital el Dr. Cavalieri indicó que todo resultó como se había programado, teniendo en cuenta que al ser intervenido en la localidad, permitió que la familia se mantenga unida y no se generen gastos con un traslado innecesario » al pacientito lo envía la pediatra que me pidió evaluarlo y me dijo que era para operar. Hoy la clínica esta cada vez más preparada para realizar intervenciones, por lo que trasladarlo para ésta intervención, me parecía innecesario, además esta cirugía es ambulatoria» indicó Cavalieri.

El pequeño fue dado de alta a las dos horas de haber sido intervenido

«Es una cirugía que no se hace con anestesia local porque el chico se mueve, tiene dientes por lo que realizamos anestesia general, se seccionó los ligamentos que fijaban la lengua al piso de la boca, se hacen puntitos para que no se vuelva a pegar la lengua y a la media hora, el nene estaba tomando la teta y en menos de dos horas ya estaba dado de alta» indicó el doctor.

Desde Clínica Chapelco agradecen la confianza de la familia del paciente y festejan este gran logro ya que es un paso más, a valorar el capital humano y de recursos que hoy permiten resolver pequeñas y grandes cirugías a nivel local, evitando traslados a Neuquén capital, que implican desarraigo, gastos y estrés tantos para pacientes como para sus acompañantes.