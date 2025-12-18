Clínica Chapelco se suma a La Noche de las Vacunas

El viernes 19 de diciembre se realizará una jornada de vacunación extendida en toda la provincia. Es abierta a la comunidad, y estarán disponibles todas las vacunas del calendario.



Como parte de las estrategias para fortalecer la vacunación en la provincia, es que el ministerio de Salud realizará este viernes la Noche de las Vacunas. Una jornada de vacunación extendida que se replicará en diversos puntos de la provincia y en el que se han incorporado actores del sector privado.

El trabajo conjunto del sector público y privado es fundamental para lograr buenas coberturas. Las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo.

A esta iniciativa, se sumará:

Instituto de Seguridad Social del Neuquén – ISSN.

Clínica Leben Salud, de 18 a 22 calle Santa Fe 273 Neuquén Capital.

Clínica Chapelco de 18 a 22, calle Marcelo Berbel 380 San Martín de los Andes.

Clínica Copelco de 18 a 22 en Av. Carlos H. Rodríguez y Av. Julio Roca Cutral Co.

La Noche de las Vacunas es una oportunidad para facilitar el acceso a las vacunas de calendario y poder iniciar o completar los esquemas.

Conocé las distintas actividades en el siguiente link