Club Lácar arrasó en Villa La Angostura y sigue firme en la punta

Con una diferencia final de +21 puntos, el Club Lácar se impuso con autoridad ante Carpinteros en Villa La Angostura, en el marco de la sexta fecha del Prefederal, consolidando su liderazgo en el torneo.

La delegación partió en caravana acompañada por familias, amigos e hinchas que coparon el gimnasio municipal desde temprano, generando un clima único de tranquilidad, energía y pertenencia. Lo que comenzó como un grupo de amigos con ganas de volver a jugar, hoy es un equipo puntero construido sobre trabajo, compromiso y sentido de club.

Primer cuarto: Lácar marcó el ritmo desde el inicio con Edgar, el Holandés, Bruno, Emi y Esteban como quinteto inicial. Puntos, intensidad y jerarquía para tomar el control. El ingreso de Diego y el Turco sumó solidez para cerrar el parcial con autoridad.

Segundo cuarto: rotación inteligente. Joaco y Melli aportaron minutos de calidad junto a los más experimentados, manteniendo el equilibrio y el juego colectivo.

Tercer cuarto: llegaron los minutos duros. Carpinteros presionó, pero Lácar respondió con defensa ajustada y concentración. Una bomba clave del Kine desde la esquina reavivó el impulso del equipo.

Último cuarto: gigantes y pibes cerraron el juego con triples, garra y defensa. Edgar dominó la pintura y Benja aportó dos conversiones consecutivas que encendieron a la hinchada.