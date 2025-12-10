COLONIA DE VERANO IDE LANZA SU TEMPORADA 2026

La Colonia de Verano IDE abrió la inscripción para niñas y niños de 8 a 13 años, con una propuesta amplia de actividades recreativas y deportivas que se desarrollarán del 5 de enero al 14 de febrero, de lunes a viernes, entre las 9:30 y las 12:00.

El programa incluye talleres con especialistas en bicicleta de montaña, caminatas, skate y roller, natación en aguas abiertas, gimnasia artística, juegos nocturnos, salidas a la playa, campamento y actividades deportivas en el colegio. La base operativa funcionará en Miciu 469, con puntos rotativos en Covisal, Catritre, Skatepark, Regimiento, Laguna Rosales, Costanera del Lácar y Lolog, según la logística de cada jornada.

Desde la organización destacaron que el objetivo es garantizar espacios seguros y accesibles, ajustando la planificación para acompañar a las familias y asegurar que las y los participantes no se pierdan ninguna actividad prevista.