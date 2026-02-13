Comenzaron las obras de gas para casi 170 familias de Valle Chapelco

Las familias del barrio Valle Chapelco están más cerca de acceder al gas natural comprimido tras el comienzo de las obras de la red que alcanzará a 168 lotes.

La Municipalidad de San Martín de los Andes firmó la semana pasada el acta de inicio de la obra con el contratista Rubén Opazo y pocos días después comenzó a materializarse un proyecto largamente esperado por las familias del barrio, en Chacra 28.

Esta semana se iniciaron las demarcaciones de la red y comenzó con el zanjeo y la intervención en los primeros metros de colocación de mallas y caños. El punto de inicio de la obra fue el límite del barrio Procrear, urbanización que recibió gas natural hace un año.

La intervención, que fue declarada de utilidad pública y de pago obligatorio mediante la Ordenanza N° 13.092/20, cuenta con un esquema de financiamiento conjunto.

La Provincia del Neuquén aporta los fondos, el Municipio realiza la contratación y gestión administrativa, y los vecinos afrontarán el recupero mediante el sistema de contribución por mejora.

El sistema de contribución por mejora es un mecanismo previsto en la normativa municipal mediante el cual los frentistas beneficiados por una obra pública financian su costo en forma proporcional.

Este mecanismo permite que, quienes reciben el beneficio directo de la red, pueden abonarla en cuotas, permitiendo ejecutar obras que de otro modo no podrían realizarse de manera inmediata.

El proyecto se ejecuta en el marco del Convenio de Compromiso de Cooperación y Financiamiento aprobado por Ordenanza N° 15.116 (Año 2025) y representa una inversión total de $ 322.861.498,80.

La red de gas natural permitirá dotar de suministro a las familias que habitan en Valle Chapelco, quienes actualmente dependen de sistemas de calefacción alternativos como la leña, lo que implica mayores costos y riesgos.