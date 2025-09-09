Comenzaron las obras para la pavimentación de la ruta a Lolog

Las primeras tareas consisten en limpieza del terreno en el que se va a trabajar, registro de niveles y obras en el terraplén.

La obra, financiada con aportes del Gobierno de la provincia de Neuquén, incluye muros de gaviones, desbosque y destronque de la sección comprendida desde el actual fin del asfalto hasta el puente de río Quilquihue, con una extensión de 6032.31 m.

Según la Memoria Descriptiva de la obra, se trabajará en un ancho de coronamiento variable entre 9 y 11 m, según sean sectores de desmonte o terraplén respectivamente, con una calzada pavimentada de 7.00 m y banquinas variables de 1.00 a 2.00 de ancho a ambos lados, parcialmente pavimentadas en 0.50m.

Además, se construirán cinco intersecciones tipo T en correspondencia con ingreso a B° Parque Rosales, B° Peñón, B° Los Ñires, B° Noregón y Playa Bonita.