Locales

Comenzaron las obras para la pavimentación de la ruta a Lolog

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

 Las primeras tareas consisten en limpieza del terreno en el que se va a trabajar, registro de niveles y obras en el terraplén.

La obra, financiada con aportes del Gobierno de la provincia de Neuquén, incluye muros de gaviones, desbosque y destronque de la sección comprendida desde el actual fin del asfalto hasta el puente de río Quilquihue, con una extensión de 6032.31 m.

Según la Memoria Descriptiva de la obra, se trabajará en un ancho de coronamiento variable entre 9 y 11 m, según sean sectores de desmonte o terraplén respectivamente, con una calzada pavimentada de 7.00 m y banquinas variables de 1.00 a 2.00 de ancho a ambos lados, parcialmente pavimentadas en 0.50m.

Además, se construirán cinco intersecciones tipo T en correspondencia con ingreso a B° Parque Rosales, B° Peñón, B° Los Ñires, B° Noregón y Playa Bonita.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Llega la Hackatón Patagonia Labs a San Martín de los Andes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Uber en San Martín de los Andes: presentaron proyecto para regularizar el trabajo de las aplicaciones en transporte de pasajeros

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El objetivo es mejorar la movilidad urbana, complementar el...

Avanzan los trabajos en la parquización de la rotonda de El Oasis y en los espacios anexos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
 Los trabajos incluyen ambas márgenes del arroyo Trabunco y...

¿Qué pasa con los microbasurales en San Martín de los Andes?

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Vecinos denunciaron que arrojaron basura proveniente de Chapelco en...

Seminario-taller para docentes de matemática en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La convocatoria está abierta para quienes se desempeñan en...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina