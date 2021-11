Comenzaron los Juegos Nacionales de la Araucanía

>> Deportes, Regionales, Sociedad

El gobernador Omar Gutiérrez dejó inaugurada este domingo la primera edición de los Juegos Nacionales de la Araucanía, durante un acto que se desarrolló en el predio de la Ciudad Deportiva en Neuquén capital.

La competencia mantendrá el origen del nombre del certamen binacional se disputará en distintas sedes de la Patagonia desde hoy y hasta el 5 de noviembre. En principio, el evento internacional se iba a desarrollar en la Región de Los Lagos (Chile) y fue suspendida como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Para el acto vino especialmente el flamante presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia. Entre otras autoridades, estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la provincia, Sebastián González; el ministro de Deportes, Luis Sánchez; y la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofía Sanucci Giménez.

“Son 1.900 chicos y chicas que están compitiendo en ocho disciplinas deportivas en toda la Patagonia, promoviendo la igualdad de género. Es muy importante demostrarnos que la Patagonia está unida y consolidada”, expresó Gutiérrez y aseguró: “nosotros tenemos un sueño, que no haya más consumos problemáticos, que no haya más droga y alcohol. Y eso se logra con la cultura, la educación y el deporte”

Dijo que “es muy importante que chicos y chicas se reúnan en torno al deporte, que es formador de personas y agregó: “hay equipo cuando hay esfuerzo, perseverancia, capacidad, talento. Esto es lo que tiene la juventud de la Patagonia, que es el futuro, pero también el presente. Ojalá los dirigentes seamos capaces de escucharlos, porque ellos tienen respeto y solidaridad. Son los valores con los que vamos a construir una sociedad mucho más justa y equitativa”.

Gutiérrez recordó que en plena pandemia “le dijimos no al deporte, porque teníamos miedo de que se nos mueran. No sabíamos qué hacer, pero teníamos tanto temor que prohibimos la práctica deportiva, necesitábamos comprar tiempo para ver cómo se comportaba este virus inédito. Fue en ese contexto que tomamos esas decisiones, quizás con el conocimiento que tenemos hoy lo hubiéramos hecho con otras particularidades”.

“Escucho que hay jóvenes que se quieren ir del país, yo los invito no a que se queden, sino a que nos ayuden a que no se tengan que ir. Ustedes fueron los últimos en vacunarse y los primeros en anotarse para dar una mano y que avance el proceso de vacunación. Hay algunos que no se vacunaron, les pido que lo hagan, es un acto de solidaridad para cuidar a padres, abuelos, hermanos, al resto de la sociedad”, finalizó el gobernador.

Por su parte, Moccia señaló: “estoy muy feliz de estar acá, es una enorme alegría que me hayan invitado” y destacó la incorporación del handball a los Juegos. “Estuvimos bregando 20 años para que el handball fuera parte de estos juegos y hoy lo hemos conseguido. Quiero agradecer y felicitar porque este deporte sea parte de la Araucanía”, enfatizó.

El presidente del Comité Olímpico Argentino consideró que “es importante preparase para cuando el año que viene la competencia vuelva a ser binacional” y recordó que “para llegar al deporte de elite es fundamental que tengamos muchas posibilidades de competir a nivel provincial, nacional e internacional”.

“Cuando uno mira a un campeón, hay que saber que esa persona tuvo que trabajar muchos años para competir en ese nivel, que empezó trabajando en la escuela, en el club, en juegos como este de la Araucanía”, resaltó Moccia.

En tanto, el ministro Sánchez dijo que “hoy es un día muy feliz para todos nosotros” y, dirigiéndose a los jóvenes, expresó: “cada uno de ustedes es una luz de esperanza. El deporte, como siempre, va marcando la huella que hay que seguir”.

“Hubo momentos en que no sabíamos si la situación sanitaria nos iba a permitir desarrollar estos juegos, pero nadie bajó los brazos. Quiero hacer un especial reconocimiento a cada gobernador de la Patagonia que no dudó un segundo en dar el respaldo político y financiero para que esto se haya podido lograr”, concluyó.

En Ushuaia (Tierra del Fuego) se disputará el vóleibol, mientras que la natación competirá en Río Gallegos (Santa Cruz). El fútbol tendrá sede en Trelew (Chubut) y el básquet, en Rawson y Trelew (Chubut). Viedma (Río Negro) será anfitrión de judo y ciclismo y Neuquén, de atletismo y handball.