Comenzaron los trabajos de demarcación para la pavimentación de la rotonda de Cordones del Chapelco

Una cuadrilla de la Subsecretaría de Obras Públicas comenzó esta semana con la demarcación de Av. Los Lagos donde será construida la rotonda, frente a la Escuela 359 y frente al nuevo edificio del Cpem 96.

Este martes se inició el replanteo en Av Los Lagos, en el cruce con Cerro Colorado y Cerro Wayle, tareas previas al comienzo del movimiento de suelo en media calzada sobre Av. Los Lagos.

Los trabajos de replanteo incluyeron demarcación del centro de la rotonda, el círculo interno, el círculo externo por donde transitarán los vehículos y la nivelación del terreno. También se demarcó el eje de la calle y el lateral.

La rotonda en Cordones del Chapelco es un anhelo de la comunidad y del Municipio, una obra que completa la pavimentación de Av. Los Lagos. El objetivo es ordenar el tránsito vehicular, facilitar el movimiento de peatones en la zona más transitada del barrio, mejorar el escurrimiento de agua y embellecer el barrio.