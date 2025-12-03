LocalesMunicipales

Comenzaron los trabajos de demarcación para la pavimentación de la rotonda de Cordones del Chapelco

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Una cuadrilla de la Subsecretaría de Obras Públicas comenzó esta semana con la demarcación de Av. Los Lagos donde será construida la rotonda, frente a la Escuela 359 y frente al nuevo edificio del Cpem 96.

Este martes se inició el replanteo en Av Los Lagos, en el cruce con Cerro Colorado y Cerro Wayle, tareas previas al comienzo del movimiento de suelo en media calzada sobre Av. Los Lagos.

Los trabajos de replanteo incluyeron demarcación del centro de la rotonda, el círculo interno, el círculo externo por donde transitarán los vehículos y la nivelación del terreno. También se demarcó el eje de la calle y el lateral.

La rotonda en Cordones del Chapelco es un anhelo de la comunidad y del Municipio, una obra que completa la pavimentación de Av. Los Lagos. El objetivo es ordenar el tránsito vehicular, facilitar el movimiento de peatones en la zona más transitada del barrio, mejorar el escurrimiento de agua y embellecer el barrio.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Alejandro Troncoso brilló en el Sudamericano Máster
Artículo siguiente
El Ejecutivo Municipal presentó al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 2026

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El Municipio continúa los trabajos de refacción general en el edificio de la Terminal de Ómnibus

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Personal municipal realiza esta semana trabajos de terminación de...

La EPET N° 12 mira hacia el espacio exterior

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Estudiantes de San Martín de los Andes se acercan...

San Martín de los Andes: imputan a una banda que operaba desde la cárcel la venta de estupefacientes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Se formularon cargos a 9 personas por integrar una...

Denunció el robo de su vehículo pero se lo había llevado el mecánico para reparaciones

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió a fines del mes de noviembre....

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina