Comenzaron los trabajos previos a la pavimentación en Chacra 4

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Las tareas consisten en relevamiento de cordones, cámaras de inspección de la red cloacal y nivelación de las calles.

Estas tareas previas se realizan mientras la cuadrilla de pavimentación finaliza la rotonda de Av. Los Lagos. El mismo equipo de personal y maquinaria luego se trasladará a Chacra 4 para comenzar con la obra de casi 800 metros.

Las obras incluirán las calles Tromen (entre la Ruta Nacional 40 y Las Coloradas), Las Coloradas (entre Tromen y Pil Pil), Pil Pil (hasta el lote E-6 de la manzana E) y Las Lajas (entre Pil Pil y la ruta provincial 62).

Estas calles, que van de manera paralela a la Ruta Nacional 40, acompañarán el crecimiento urbanístico del barrio junto al Cpem 28 y al nuevo edificio de la Escuela Integral N° 3, que se construye en el triángulo conformado por Ruta 40 y calle Pil Pil, junto al Cpem 28.

