Comenzó a funcionar el registro de varones violentos en Neuquén

El gobernador Gutiérrez participó del lanzamiento del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, una ley provincial que se sancionó para dar respuesta a la necesidad de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género y familia.

El ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, presentaron el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, una herramienta con la que cuentan juezas y jueces para el abordaje de las violencias de género y familiar.

Ante la presencia del gobernador Omar Gutierrez, parte de su gabinete, representantes del Poder Judicial, Poder Legislativo y de gobiernos locales, se realizó una exposición en la que se explicó el funcionamiento del registro y se anunció la próxima firma de convenios entre municipios y Provincia para lograr su implementación en todo el territorio neuquino.

En el mismo se registran personas con condenas firmes o que hayan incumplido con las diferentes medidas preventivas, restrictivas o cautelares, o con sus tratamientos terapéuticos ordenados en este contexto.

Una vez incorporadas, las personas se verán imposibilitadas de ser candidatos a cargos provinciales o municipales; ser designados funcionarios; tramitar habilitaciones, concesiones, licencias, carnés, permisos o cambios de titularidad; ser proveedores y contratistas del Estado o integrantes de órganos de dirección de empresas; ejercer la docencia; ingresar a las fuerzas de seguridad; ingresar al Estado provincial. Si las personas ya se encuentran en estos organismos, el ingreso en el registro se considerará una falta grave que podría originar la desvinculación de las tareas.

El Registro consiste en una plataforma web diseñada con el Tribunal Superior de Justicia y operada exclusivamente por jueces y juezas en causas de violencias. En este sitio se llevará el registro de las altas y bajas del mismo, se expedirán los certificados de no inscripción, se comunicará a los Poderes del Estado sobre las actualizaciones y se articulará con otras instituciones las acciones tendientes a sensibilizar y concientizar sobre la temática.

El gobernador Gutiérrez agradeció el trabajo de todos los actores involucrados para concretar esta ley y su aplicación. Refiriéndose a la lucha contra la violencia de género sostuvo: “hemos avanzado, pero también estoy convencido que falta muchísimo. Me gustaría que reflexionemos y pensemos cómo hacemos para poder llegar a algún día en el que natural y normalmente esto no exista más. Y estoy convencido que ese día va a llegar”.

Asimismo, el mandatario instó a abrir el diálogo con la juventud y en los entornos familiares para abordar el tema de la violencia de género. “Esto nos va a permitir replicar mucho más rápidamente la igualdad de género. Hablen con sus hijos, pregunten, escuchen. Este es un tema que lo planteo y hay tierra fértil para hablarlo”, manifestó Gutiérrez.

Por su parte, Corradi Diez señaló que se ha trabajado “de manera mancomunada y nos hemos puesto a desarrollar herramientas en conjunto para que podamos abordar la temática sin tener que ver de quién es la responsabilidad, la responsabilidad es en conjunto: el estado y los tres poderes”.

“En esta oportunidad estamos explicando la implementación del Registro, cómo funciona esta herramienta, para qué sirve y cómo se puede utilizar para que tenga un alcance provincial exitoso y se constituya como una política más para colaborar a evitar y sancionar las conductas violentas de los varones”, explicó.

La autoridad de aplicación del Registro es la subsecretaría de Derechos Humanos y los links de descarga del registro están disponibles en el sitio web del ministerio de Ciudadanía www. ciudadanianqn.gob.ar.

La subsecretaria Comelli indicó que “este Registro aparece frente a la necesidad de adoptar nuevas medidas para contribuir a la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia familiar y contra la mujer. Esta es una herramienta adicional para hacer cesar el ciclo de violencia dado que procura que se cumplan las órdenes judiciales para prevenir que se reiteren las situaciones de violencia de género y familiar y se agraven”.

Por último, el presidente Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, manifestó que «esto no debe ser visto como una acción aislada, el registro provincial en sí mismo no va a tener un efecto en la protección y la erradicación de la violencia contra las mujeres si no se visualiza que esta es la política pública interpoderes más importante que tenemos hoy como desafío en todos los niveles: municipal, provincial, en todos los organismos”.

“Brindamos el compromiso del Poder Judicial para realizar la carga de forma inmediata de todas las novedades para que todas y todos tengan acceso a quienes son las personas de la provincia de Neuquén que tienen una condena o una resolución por una situación de violencia, o por lo que se está vivenciando más gravemente hoy que es el incumplimiento de las medidas cautelares en los procesos que se llevan adelante en forma previa a que haya una resolución de violencia”, destacó.