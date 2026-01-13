LocalesMunicipales

Comenzó la Colonia Municipal de verano de Adultos Mayores

Por: Marcela Barrientos

Hasta el 12 de febrero, más de 60 adultos mayores de San Martín de los Andes participarán de las diferentes actividades de la Colonia de verano, que organiza la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio.

El coordinador de la Colonia, Nicolás Figueroa, explicó que las actividades se desarrollan en espacios abiertos y cerrados, tres veces por semana, con cuatro profesores de educación física, y otros dos trabajadores de actividades lúdicas y de administración.

Figueroa destacó la expectativa que genera la Colonia en los meses previos a la llegada del verano y mencionó que la colonia incluye actividades acuáticas y kayak.

