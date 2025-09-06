Comenzó la pavimentación de la ruta 60 hasta el paso Mamuil Malal

La obra contempla la pavimentación de 12,24 kilómetros en el tramo que va desde la portada al Parque Nacional Lanín hasta el límite con Chile.



Se inició esta semana la obra para asfaltar el tramo de ripio restante de la ruta provincial 60 hasta el límite con Chile en Mamuil Malal. De esta forma, la provincia del Neuquén sumará su cuarto paso internacional totalmente pavimentado.

La obra contempla la pavimentación de 12,24 kilómetros en el tramo que va desde la portada al Parque Nacional Lanín hasta el límite con Chile. Este proyecto es parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene un plazo de ejecución de 18 meses corridos.

El paso Mamuil Malal representa una alternativa estratégica frente a otros pasos fronterizos de la región. Mientras Pino Hachado se especializa en transporte de cargas y Cardenal Samoré mantiene un perfil mixto, Mamuil Malal tiene un probado potencial turístico por su cercanía con Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199, completamente asfaltada, que enlaza con importantes centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco. Esta integración vial refleja la evolución del concepto de frontera, transformándola de una barrera rígida a un espacio de integración territorial.

La pavimentación de la ruta 60 cobra especial relevancia también al ser parte fundamental del denominado “Circuito turístico de la fe”, que integra importantes sitios religiosos de la microrregión, incluyendo el Vía Christi y la figura de Laura Vicuña en Junín de los Andes, así como el Cultrún de San Ignacio, donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá.

Este proyecto forma parte de un ambicioso plan de obras viales que incluye múltiples intervenciones en toda la provincia.

Ocho pasos internacionales

Neuquén es la provincia del país que tiene mayor y mejor conexión con Chile. En total posee ocho pasos internacionales para el tránsito de vehículos, de los cuales seis son permanentes. Los que están asfaltados hasta el momento son Samoré, Pino Hachado e Icalma.