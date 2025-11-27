Comenzó la repavimentación en el aeropuerto Chapelco

Con el cierre preventivo de tres días durante esta semana se pudo avanzar en la obra que había quedado pendiente durante el invierno. Prevén terminar de ejecutarla la semana próxima.



Conforme lo planificado, esta semana comenzó la repavimentación de la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto Chapelco. Se trata de una obra que había sido postergada por la veda invernal y se retomó a esta altura del año para estar en óptimas condiciones de operatividad en la inminente temporada estival.

Para poder ejecutar estas tareas se organizó el cierre preventivo del aeropuerto ubicado en la región de los Lagos del Sur, durante tres días dos semanas seguidas. La primera etapa se cumplirá hoy, jueves 27 de noviembre. Está previsto replicar esta medida la próxima semana, específicamente martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de diciembre. Se decidió hacerlo en esos días porque hay menos afectación a los vuelos: uno por cada empresa.

El esfuerzo logístico y organizativo que implica tomar esta decisión será recompensado al cabo de estas dos semanas, cuando los pasajeros lleguen al destino y se encuentren con las mejoras.

En simultaneo avanza también otra obra de mayor magnitud en el mismo aeropuerto. Se trata de la ampliación de la terminal aérea, con el objetivo de modernizarla y adecuarla a la mayor demanda de pasajeros que experimenta la región de los Lagos del Sur.