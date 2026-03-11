Comienza este miércoles 11 la campaña antigripal en Neuquén

La vacuna antigripal es gratuita y se comenzará a aplicar a la población objetivo en todos los establecimientos de salud pública. Nación anticipó la compra y distribución de las vacunas contra la gripe a las distintas jurisdicciones.



Neuquén ya recibió las dosis de vacunas antigripales y cuenta con stock necesario para poder dar inicio a la vacunación desde mañana 11 de marzo. Se realizará a la población objetivo en todos los establecimientos de salud pública.

Las personas que deben vacunarse primero son:

Personas gestantes, en cualquier momento del embarazo.

Personas puérperas, si no se vacunaron durante la gestación.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Mayores de 65 años.

Personal de salud y esencial.

Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (como enfermedades crónicas, inmunocompromiso, etc.).

El anticipo de la campaña es para dar respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. Ante este escenario, la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.

Es importante recordar que la vacuna está incluida en el Calendario Regular de Vacunación para grupos específicos, es gratuita y obligatoria para la población objetivo en todos los vacunatorios y hospitales públicos y no requiere de orden médica. Se puede aplicar junto a cualquier otra vacuna.

Esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud. Por este motivo, una baja cobertura de vacunación podría generar mayores niveles de ocupación de camas, aumento de derivaciones a centros de mayor complejidad, reprogramaciones de prácticas diagnósticas y quirúrgicas y un incremento en los costos del sistema.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. La vacunación antigripal tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo comprendida en los grupos que tienen indicada la vacuna en el Calendario Regular de Vacunación argentino.