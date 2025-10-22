Comienza la colecta de caramelos de Papá Noel de Bomberos Voluntarios

Como cada Navidad, la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes da inicio a su tradicional colecta de caramelos para Papá Noel, una iniciativa que desde hace más de 20 años llena de alegría y espíritu comunitario a todo San Martín de los Andes.

El objetivo de esta campaña es reunir 2.000 kilos de caramelos, que serán repartidos el 24 de diciembre durante la recorrida de Papá Noel por los distintos barrios, acompañado por los Bomberos Voluntarios.

En esta primera etapa, quienes deseen colaborar podrán acercar sus donaciones a las guardias del Cuartel 2: Chiche Sassaroli, ubicado en Don Bosco 40, barrio El Arenal. Quienes quieran dejar su aporte económico podrán hacerlo mediante el ALIAS: BOMBEROS.SMA.BPN

En los próximos días se sumarán nuevos puntos de recolección, que serán informados a medida que avance la campaña.

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios se invita a toda la comunidad a participar de esta colecta solidaria, una tradición muy esperada por los más chicos y un gesto que renueva, año a año, el espíritu navideño en cada rincón de nuestra ciudad. Además, agradece profundamente a los vecinos, instituciones y comerciantes que, con sus donaciones, hacen posible que la magia de la Navidad siga intacta.

Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes